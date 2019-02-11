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企排／下半季首場賽事本周國北教大登場　年後賽程回到大台北

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▲▼ 企業排球，台電男排vs長力育樂（圖／中華排協提供）

▲企排，台電男排vs長力育樂（圖／中華排協提供，下同）

記者謝孟儒／綜合報導

企業排球聯賽14年例行賽在年後第一場比賽，將回到大台北地區，本周六日（16、17日）將在國北教大體育館舉行，男女排賽事兩天共進行7場比賽，16日就有四場賽事，也歡迎球迷朋友進場看球，屆時也有舉辦球隊主題日活動。

企業排球聯賽農曆年前結束最後一場例行賽之後，目前男排戰績部分，台電男排穩居第一，已經提前封王並迎來企排男子組史上首度的五連霸紀錄，之後下一個目標就是挑戰賽五連霸，目前勝場數已經累積20場且0敗績，排在第二的長力育樂則是10勝10敗、MIZUNO以8勝12敗第三，conti則排末位。

▼ 企排，ATTACKLINE vs中國人纖。

▲▼ 企業排球，ATTACKLINE vs中國人纖。（圖／中華排協提供）

女排部分，台電女排也寫下21勝場0敗績的紀錄，穩坐第一，中國人纖以12場8敗排在第二、迎來加拿大「黑色閃電」莎楠·約瑟芙（Shainah Joseph）助陣的極速超跑則是以5勝15敗排第三，苦吞10連敗的ATTACKLINE還在磨合階段，雖然找回外援越南譚緹則是以3勝18敗殿後。

▼長力男排。

▲▼ 企業排球聯賽,長力男排,長力隊長盧清銓。（圖／中華排協提供）

企業排球聯賽14年例行賽第一周從屏東縣立體育館開始，再移師彰化師大、新竹縣立體育館、嘉義港坪體育館、花蓮小巨蛋、嘉義港坪體育館後，第13周賽程回歸大台北，將在國北較教大體育館登場，16日共有4場賽事，包括女排ATTACKLINE對上台電、中國人纖對上極速超跑、以及男排台電對上conti、MIZUNO對上長力。

17日賽程則有三場，女排極速超跑對上中國人纖、男排conti對上台電、長力則是對上MIZUNO，屆時也會有球隊主題日活動，而年後賽程回歸大台北地區，下周六日（23、24日）在輔大中美堂、3月1日至3日挑戰賽則在台北體育館登場。

▼企排， 極速超跑vs ATTACKLINE。

▲▼企業排球， 極速超跑vs ATTACKLINE。陳怡如（圖／中華排協提供）

關鍵字： 企業排球企排極速超跑中國人纖譚緹ATTACKLINE
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