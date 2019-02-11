羽球奧運積分首站4月30日登場　全年賽事滿檔全力拼資格

▲戴資穎。（圖／CFP）

記者謝孟儒／綜合報導

體育各項目今年最大的重頭戲，就是要力拼2020年東京奧運的資格和積分，在羽球項目來說，根據規定，積分累積從4月29日至2020年4月26日，每場賽事所獲得的積分不相同，但對於爭取資格的選手來說，每場都很重要。

奧運積分站首站從4月30日開打的超級300賽紐西蘭公開賽開始，接著有5月的蘇迪曼盃，6月則有澳洲公開賽和歐運會，而對世界球后戴資穎、台灣一哥周天成而言，7月起更是重頭戲，包括超級1000賽的印尼公開賽、日本公開賽、泰國公開賽等賽事。

▼周天成。（圖／CFP）

8月迎來世錦賽，戴資穎去年在8強止步，最後由西班牙馬琳摘金，男單則是日本球王桃田賢斗稱霸，9月則有超級1000賽的中國公開賽，以及韓國公開賽、台北公開賽和 越南公開賽，10月超級750賽的法國公開賽、丹麥公開賽緊接上場，以及澳門公開賽、印尼大師賽等。

▼ 馬琳。（圖／CFP）

11月的賽事中，以超級750賽的福州公開賽的積分最高，接著有超級500賽的香港公開賽，12月的大賽莫過於年終總決賽，且冠軍積分高達12000分，勢必將成為各國好手力拼資格的大好機會，去年女單冠軍為印度辛度、男單則是大陸石宇奇，今年競爭將會更激烈，加上大馬球王李宗偉預計在4月馬來西亞公開賽回歸，羽壇也將進入激戰一年。

▼ 桃田賢斗 。（圖／CFP）