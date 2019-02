巨人奉上短約給哈波　離家近卻讓薪水打折

▲哈波。 (圖/達志影像/美聯社)



記者林育正/綜合報導

巨人隊日前和哈波(Bryce Harper)在拉斯維加斯展開4小時會面,現在有消息傳出巨人給他開出的是短約。雖然和哈波陣營開出的3億美元有段差距,但上季巨人就曾追求交易肥約在身的「怪力男」史丹頓(Giancarlo Stanton),薪水相當敢給。

「我們希望引進能為巨人球迷帶來冠軍的球員。哈波是極為出色的球員,把他帶來舊金山非常困難,就像一場競賽。」巨人隊CEO巴爾(Larry Baer)說。不過就地理位置上,巨人隊有優勢也有劣勢。哈波的家鄉是拉斯維加斯,而舊金山是除了洛杉磯道奇和聖地牙哥教士之外,離家最近的地方。不過舊金山位處加州,對於球員薪資的稅率也非常驚人。

在最理想的狀況下,哈波陣營希望獲得10年3億美元的合約。雖然巨人報價可能有段距離,但球團仍保持樂觀態度。「很明顯我們雙方都對彼此有興趣,幾個小時下來我們有很棒的對話。想要他的球隊很多,但我想雙方願意見面一談,就表示了一定程度的興趣。我們花時間跑一趟會面,不是只是作秀。」巨人總裁柴迪(Farhan Zaidi)說。

此外就連巨人隊鄰居NBA金州勇士總教練柯爾(Steve Kerr)也來參一腳,錄製影片大喊,「Bryce加入巨人吧!」目前約仍有8隊在追求哈波,費城人被認為最有機會,教士在和哈波和馬查多(Manny Machado)會面後,據說較喜愛前者。

Coach Kerr has a message for you, @Bharper3407 pic.twitter.com/KpNthKUBtM