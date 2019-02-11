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巨人奉上短約給哈波　離家近卻讓薪水打折

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▲哈波（Bryce Harper）在國民主場最後一戰？ （圖／達志影像／美聯社）

▲哈波。 （圖／達志影像／美聯社）

記者林育正／綜合報導

巨人隊日前和哈波(Bryce Harper)在拉斯維加斯展開4小時會面，現在有消息傳出巨人給他開出的是短約。雖然和哈波陣營開出的3億美元有段差距，但上季巨人就曾追求交易肥約在身的「怪力男」史丹頓(Giancarlo Stanton)，薪水相當敢給。

「我們希望引進能為巨人球迷帶來冠軍的球員。哈波是極為出色的球員，把他帶來舊金山非常困難，就像一場競賽。」巨人隊CEO巴爾（Larry Baer）說。不過就地理位置上，巨人隊有優勢也有劣勢。哈波的家鄉是拉斯維加斯，而舊金山是除了洛杉磯道奇和聖地牙哥教士之外，離家最近的地方。不過舊金山位處加州，對於球員薪資的稅率也非常驚人。

在最理想的狀況下，哈波陣營希望獲得10年3億美元的合約。雖然巨人報價可能有段距離，但球團仍保持樂觀態度。「很明顯我們雙方都對彼此有興趣，幾個小時下來我們有很棒的對話。想要他的球隊很多，但我想雙方願意見面一談，就表示了一定程度的興趣。我們花時間跑一趟會面，不是只是作秀。」巨人總裁柴迪（Farhan Zaidi）說。

此外就連巨人隊鄰居NBA金州勇士總教練柯爾(Steve Kerr)也來參一腳，錄製影片大喊，「Bryce加入巨人吧！」目前約仍有8隊在追求哈波，費城人被認為最有機會，教士在和哈波和馬查多(Manny Machado)會面後，據說較喜愛前者。

關鍵字： 哈波巨人
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