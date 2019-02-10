買犯打法遭批評　哈登：不喜歡看我打球沒關係

▲哈登認為外界不喜歡自己打法沒關係，自己也不用去證明任何事。（圖／CFP）



記者張曜麟／綜合報導

上賽季拿下MVP後，本賽季哈登(James Harden)再次進化，雖然火箭季初打得非常糟糕，戰績一度來到西區倒數第2，不過自從保羅(Chris Paul)受傷後，「大鬍子」開始扛起所有責任，率隊將戰績衝到西區前5，但由於打法關係，使得許多球迷都非常討厭他，但哈登本人卻不以為意，認為別人不喜歡看自己打球沒關係，自己也沒什麼要向外界證明。

火箭上賽季打出了例行賽第1戰績，不過本賽季為了引進安東尼，將許多球員都放掉，不料與「甜瓜」僅合作10場雙方就分手，這也導致休士頓板凳陣容變得非常薄弱，季初球隊也沒有良好磨合，戰績爛到西區倒數。

但隨著賽季時間拉長，火箭也逐漸做出調整，不過卻又面臨傷病潮，在處境極度惡劣情況下，球隊一哥哈登扛起重擔，一月場均得分來到43.6分，目前更連續29場至少得30分，在他神猛表現下火箭也重返西區豪強行列，而他自身目前也被視為MVP大熱門非常有機會衛冕。

▲哈登時常切入製造犯規引起外界不滿。（圖／達志影像／美聯社）



儘管哈登現在狀況火燙到無人能擋，但仍有許多人非常討厭他，最大原因就是認為他的打法，眾所皆知「大鬍子」除了招牌後撤三分以及犀利突破之外，最強的就是「買犯」也因為如此，外界普遍認為他的得分能力根本沒有那麼強，都是靠罰球才有這些成就。

不過面對這些質疑聲浪，哈登卻相當不以為然，「不喜歡看我打球沒關係，我也知道那樣的人非常多。我很感謝那些批評者，他們激勵我一年比一年強大，總是會有人不喜歡自己做的事情，但我不需要向任何人證明什麼，只要內心感到舒適並做自己那就夠了。」

而對於這些批評聲浪，隊友也紛紛出來力挺哈登，保羅表示，「請尊重哈登所做的一切，因為他用一種歷史及的表現來照亮整個聯盟。」瑞佛斯(Austin Rivers)也非常困惑為何沒人喜歡哈登打法，「我很驚訝人們不喜歡看哈登打球。這個時代大家都喜歡看單挑、跨下運球，照理來說人們應該會很喜歡他打球才對。」

▲哈登（圖／CFP）