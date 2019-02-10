運動雲

> >

會面哈波不是作秀　巨人總管：我們有機會一起合作

ETtoday運動雲

▲哈波奪2018全壘打大賽冠軍。（圖／達志影像／美聯社）

▲哈波。（圖／達志影像／美聯社）

記者路皓惟／綜合報導

歷經風光的偶數年王朝，巨人近兩季徹底失去競爭力，走到重建的十字入口，不過球團並沒有重建的打算，甚至選擇加入自由球星哈波（Bryce Harper）爭奪戰，外界傳言雙方互有好感，巨人有機會在這場爭奪戰脫穎而出。

巨人與哈波見面會談，總管柴迪（Farhan Zaidi）、CEO巴爾（Larry Baer）、總教練波奇（Bruce Bochy）皆有出席。根據《NBC Bay Area》報導指出，哈波在會談期間談到對捕手波西（Buster Posey）的仰慕，對巨人隊充滿的期待。

哈波出生於內華達州的「賭城」拉斯維加斯，位於加州的球隊巨人、道奇和教士都對他表達網羅之意。而巨人大動作在自由市場簽約並非第一次，過去1992年以6年4400萬美元招攬邦茲（Barry Bonds），寫下當時合約紀錄。

「顯然的雙方都互有興趣，我認為接下來很有機會會一起合作，我們在那幾個小時內聊得非常開心。」柴迪說道，「他有很多追求者，而心中也有了答案。我們對他是真的感興趣，你不會專程去見哈波只為了作秀。」

知名棒球記者海曼（Jon Heyman）消息指出，費城人、教士、白襪與母隊國民4支球隊持續在競爭行列中，勇士、紅雀、太空人、巨人、道奇、洋基以及藍鳥也都是競爭者，不過大部份球隊只開價短約，距離哈波陣營開出的3億美元有一段差距。

巨人隊捕手波西。（圖／達志影像／美聯社）

▲哈波與波西都是運動品牌UA的代言人。（圖／達志影像／美聯社）

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

關鍵字： 巨人哈波
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

薄紗辣妹跨坐大腿！他春酒被肉彈洗臉　爽完5秒...超慘下場曝光

熱門新聞

被詹皇第一順位挑走　杜蘭特：不然他還能做什麼

中職／彭政閔疼惜後輩　詹子賢看見不一樣的神

10年內唯一在東冠擊敗詹皇的男人　魔獸往日榮景不再

前大都會總管爆料洋基回頭搶馬查多　開價7年2.2億美元

大聯盟未來身價2億等級巨星（六）　現代棒球神獸楚特

白襪也出手！向馬查多開價8年2.5億　史上第4大合約

讀者回應

﻿

最新新聞

1帕森斯明星賽後重返灰熊出賽陣容

2林書豪不排除要求買斷

3雷霆裁掉射手阿賓尼斯再找自由球員

4巨人總管：與哈波見面不是作秀

5大谷揮棒猛力量大　媲美卡布雷拉

熱門新聞

1杜蘭特談被詹皇第一個挑走

2恰恰是獨特的神　讓詹子賢告訴你

3曾擊敗詹皇的男人　魔獸榮景不再

4前總管爆料洋基報價馬查多2.2億

5MLB未來2億元男（六）神獸楚特

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【新年快樂！大方送】

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

熱門影音

全站熱門影音

11/03 總冠軍賽G5 統一 vs Lamigo 賽後，Lamigo桃猿獲得年度總冠軍！球員們開心暢飲香檳浴，接受賽後訪問

08/15 統一 vs Lamigo 賽前，被神選中的美少女-齋藤飛鳥擔任開球嘉賓

郭泓志今年初萌生退意　睪丸腫瘤堅定退休陪家人

燃燒吧!#13 OL塑身辦公室 跟大屁屁說掰只要10分鐘

投手恰恰國訓飆144速球　彭政閔成棒生涯只缺捕手

唇膏用完別急著丟！　拿筆輕推底部還有一大截

珍珠奶茶500毫升要價100元？　六合夜市：若惡意重傷將提告

蔡英文總統寵物集團全員到齊　黃寶慧率ET採訪團官邸直擊

春節峇里島度假被罵！　韓國瑜返台現身桃園機場回應

張藝興突然被Cue表演！　頂著腳傷「舞蹈Solo1分鐘」超帥>///
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366