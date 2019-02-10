會面哈波不是作秀　巨人總管：我們有機會一起合作

▲哈波。（圖／達志影像／美聯社）



記者路皓惟／綜合報導

歷經風光的偶數年王朝，巨人近兩季徹底失去競爭力，走到重建的十字入口，不過球團並沒有重建的打算，甚至選擇加入自由球星哈波（Bryce Harper）爭奪戰，外界傳言雙方互有好感，巨人有機會在這場爭奪戰脫穎而出。

巨人與哈波見面會談，總管柴迪（Farhan Zaidi）、CEO巴爾（Larry Baer）、總教練波奇（Bruce Bochy）皆有出席。根據《NBC Bay Area》報導指出，哈波在會談期間談到對捕手波西（Buster Posey）的仰慕，對巨人隊充滿的期待。

哈波出生於內華達州的「賭城」拉斯維加斯，位於加州的球隊巨人、道奇和教士都對他表達網羅之意。而巨人大動作在自由市場簽約並非第一次，過去1992年以6年4400萬美元招攬邦茲（Barry Bonds），寫下當時合約紀錄。

「顯然的雙方都互有興趣，我認為接下來很有機會會一起合作，我們在那幾個小時內聊得非常開心。」柴迪說道，「他有很多追求者，而心中也有了答案。我們對他是真的感興趣，你不會專程去見哈波只為了作秀。」

知名棒球記者海曼（Jon Heyman）消息指出，費城人、教士、白襪與母隊國民4支球隊持續在競爭行列中，勇士、紅雀、太空人、巨人、道奇、洋基以及藍鳥也都是競爭者，不過大部份球隊只開價短約，距離哈波陣營開出的3億美元有一段差距。

▲哈波與波西都是運動品牌UA的代言人。（圖／達志影像／美聯社）



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