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大谷揮棒猛力量大　天使新教頭：媲美虎王卡布雷拉

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▲▼大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本「二刀流」大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者路皓惟／綜合報導

日籍「二刀流」大谷翔平因季後手肘動刀，確定來不及在春訓亮相，也無法趕上開季，但預計不會錯過太多時間，一旦他傷癒歸隊，他將強化打線左打的力量，天使新任總教練奧斯瑪斯（Brad Ausmus）也對這位美聯新人王有非常高的期待。

大谷在去年7月手肘二級撕裂，也讓他沒辦法繼續投球，季中開始專心擔任指定打擊，球季結束後接受TJ手術，今年賽季確定無法以投手身份出賽，僅能夠以指定打擊延續大聯盟生涯的第2個賽季。

根據天使球團的計畫，預計在大谷翔平歸隊後，安排他擔任指定打擊，一壘防區由老將普侯斯（Albert Pujols）和包爾（Justin Bour）輪流鎮守。奧斯瑪斯表示，大谷翔平實力無庸質疑，很期待他健康回歸。

「他擁有驚人的天賦。」奧斯瑪斯表示，「我記得有一次看他打擊練習的時候，那出棒的速度和擊中球的力道，我腦中浮現的球員就是卡布雷拉（Miguel Cabrera），兩人的打擊型態非常相似。」 

大谷翔平去年如願赴美挑戰大聯盟，成為繼「棒球之神」貝比魯斯（Babe Ruth）後首位「投10場、22轟」的球員，更是「投10場、22轟、10盜」的第一人，季後順利收下一生只有一次的美聯新人王。

▲卡布雷拉。（圖／達志影像／美聯社）

▲「虎王」卡布雷拉。（圖／達志影像／美聯社）

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

關鍵字： 大谷翔平天使卡布雷拉
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