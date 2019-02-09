感謝11年貢獻　灰熊將退休小賈索33號球衣

▲小賈索(Marc Gasol)球衣將被退休。（圖／擷取自memgrizz IG）

記者黃琮舜／綜合報導

灰熊在交易截止日前將明星中鋒小賈索(Marc Gasol)交易至暴龍，為了感謝小賈索11年來的貢獻，灰熊官方IG也宣布將退休他的33號球衣，與藍道夫(Zach Randolph)和艾倫(Tony Allen)的球衣放在一起。

灰熊藉由小賈索交易案得到瓦蘭休納斯(Jonas Valanciunas)、萊特(Delon Wright)、邁爾斯(C.J. Miles)以及2024的次輪選秀權，小賈索職業生涯11季都效力灰熊入選過3次明星賽並在2013年獲選最佳防守球員，他目前5942顆籃板更是灰熊隊史的籃板王，曾七度助隊闖入季後賽。

在曼菲斯生涯小賈索平均能繳出15.2分、7.7籃板以及3.4次助攻，灰熊老闆帕拉(Robert Pera)發出聲明表示，「在過去11個賽季，小賈索一直是這支球隊的好隊友，他充滿熱情和激情，讓這支球隊連7年進入季後賽。」在小賈索、藍道夫以及艾倫都離隊後，灰熊全盛時期的班底也僅剩康利(Mike Conley)一人。

▲灰熊全盛時期班底剩康利（Mike Conley）一人。（圖／達志影像／美聯社）