輕艇懷孕也能划！張筑涵揭秘運科神助攻　喊32歲正是「黃金年代」

▲▼屠潔、陳念琴、文姿云、張筑涵、吳詩儀出席《GO FOR GOLD 運科台灣隊》記者會。（圖／記者鄭毓齡攝）

▲輕艇激流國手張筑涵出席《GO FOR GOLD 運科台灣隊》記者會。（圖／記者鄭毓齡攝）

記者蔡厚瑄／綜合報導

《GO FOR GOLD 運科台灣隊》13日舉辦首映記者會，台灣輕艇激國手「豬排」張筑涵現身分享備戰心路歷程，身連3屆亞運奪牌的她，在訪談中分享了輕艇運動對女性及懷孕運動員極其友善的一面，直言在運動科學（Sports Science）的輔助下「懷孕也可以划輕艇」，這份對運動生涯壽命的全新詮釋，讓她即使在32歲的「黃金年代」，依然能充滿信心地喊出：「目標是要拚洛杉磯奧運！」

談到運動科學的具體幫助，張筑涵坦言，雖然輕艇激流在「情蒐」這部分相較其他對抗性運動較不普及，但運科對於「了解自己」至關重要。她表示，透過科學分析，能清楚掌握自己的運動項目偏向哪一種爆發訓練，從而進行更精準的強化。

此外，張筑涵也特別推崇「營養即時補充」帶來的改變。她強調，在賽前、賽後、甚至是比賽中的細微調整與營養給予，對於體能的維持與恢復幫助非常巨大，這些「看不見的精密計算」，讓她在高強度的賽事中能始終保持穩定。

她也認為，在激流的世界裡，體能與技巧缺一不可。不同於許多年輕運動員單靠體力拚戰，張筑涵更強調「技巧性」與「經驗」的價值。她指出，輕艇是一個隨著年齡增長、經驗越豐富，技巧就會越成熟、越精準的項目。

針對女性運動員常面臨的生理挑戰，張筑涵展現了開明的視角。她觀察到，全球輕艇界有許多優秀女性選手在生產後依然能回歸賽場奪金；也有選手在懷孕期間只要經過醫生允許與運科監測，仍能維持練習。

▲屠潔、陳念琴、文姿云、張筑涵、吳詩儀出席《GO FOR GOLD 運科台灣隊》記者會。（圖／記者鄭毓齡攝）

▲屠潔、陳念琴、文姿云、張筑涵、吳詩儀出席《GO FOR GOLD 運科台灣隊》記者會。（圖／記者鄭毓齡攝）

「因為我們項目沒有碰撞，只要身體與醫生允許，加上運科的幫助，女性在輕艇這塊是非常友善的。」張筑涵舉例，巴黎奧運曾有女子選手以38歲高齡橫掃三面金牌，這讓她深刻體會到，在現代運動科學輔助下，年齡不再是阻礙。

目前32歲的張筑涵正處於技巧最成熟的階段。談到目前名古屋亞運的準備狀況，她特別提到台灣人工場地的使用優勢，認為人工場地的水流與路線變化更多、難度更高，「場地難，反而能增加訓練的挑戰性。當我們在這種環境訓練久了，去到國際賽場時，反而會覺得國際場地變簡單了。」

面對接下來的挑戰，張筑涵展現了踏實的步調，長遠目標鎖定在兩年半後的洛杉磯奧運，不過目前最重要的還是下週的亞運選拔。

關鍵字： 張筑涵輕艇運動科學女性運動亞運

