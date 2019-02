戴維斯復出24分鐘高效砍32分　出場遭主場球迷噓

▲戴維斯(Anthony Davis)在主場復出卻得到噓聲。(圖/CFP)

記者黃琮舜/綜合報導

鵜鶘球星戴維斯(Anthony Davis)在交易截止日後仍留在球隊,在今(9)日主場面對灰狼之戰復出,但他在被介紹出場時從觀眾席傳來部分噓聲,「一眉道人」不受影響僅上場24分鐘就以15投11中攻下全隊最高32分,雖然他在第四節完全沒上場但鵜鶘仍以122比117擊敗灰狼。

戴維斯在交易截止日前就表示如果仍留在鵜鶘他希望可以繼續為球隊出賽,鵜鶘也收到聯盟警告如果刻意不讓戴維斯上場就會面臨罰款處分,因此戴維斯便與球隊達成協議,雖會出賽但上場時間將受限制。此戰開賽50秒戴維斯就接獲威廉斯(Kenrich Williams)的傳球灌籃得手,隨後又命中中距離攻下鵜鶘隊的前4分。

▲戴維斯出場時傳出零星噓聲。(影片取自YouTube,如遭刪除請見諒。)

上半場戴維斯9投8中攻下24分,第三節他持續展現火熱手感還與哈樂戴(Jrue Holiday)完成一次漂亮的空中接力,在3分14秒被換下去後就沒有在回到場上。鵜鶘靠著威廉斯下半場狂攻19分穩住勝局,灰狼雙狀元唐斯(Karl-Anthony Towns)和威金斯(Andrew Wiggins)分別以超過58%的命中率攻下32及29分仍無法幫助灰狼獲勝。

Jrue with the dish, AD with the finish. #PelicansGameday | #doitBIG pic.twitter.com/sNFCUa80B4