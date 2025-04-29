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菅野智之5局狂飆8K締旅美新高！金鶯4：3擊退洋基

▲▼菅野智之。（圖／達志影像／美聯社）

▲菅野智之。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

巴爾的摩金鶯隊投手菅野智之28日（台灣時間29日）主場對洋基之戰，迎來本季第6次先發，前5局投出旅美以來最多的8次三振，並成功封鎖，順利拿下個人本季第3勝。

金鶯終場4：3勝出。 談到三振數提升狀況，菅野表示，「每次登板都會有不同的發現。這次主要是滑球和橫掃球狀態越來越好，再加上直球今天也能有效運用，這應該是最大的關鍵。」

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他也感謝隊友的守備幫助，特別是在5局時中外野手穆林斯（Cedric Mullins）飛身接殺的全壘打球，「如果那球被打出去的話，今天的比賽可能就贏不了，那真的是一次非常關鍵的守備。」

比賽首局，他一度面臨兩出局滿壘的危機，但成功守住未失分。 2局上半，他在一出局後連續三振第8棒多明格斯（Jasson Domínguez）和第9棒佩拉薩（Oswald Peraza），引發主場球迷熱烈歡呼。

3局開局，他又用時速87.6英里（約141.0公里）的指叉球三振格里沙姆（Trent Grisham），完成連續三名打者三振。不過接下來面對賈吉（Aaron Judge）和貝林傑（Cody Bellinger），分別被敲出中前安打與一、二壘間穿越安打，形成一出局一、三壘有人的危機。但他接連以指叉球讓高斯密特（Paul Goldschmidt）和齊澤姆（Jazz Chisholm Jr.）揮空三振，成功化解失分危機。

4局，他又在一出局時三振了威爾斯（Austin Wells），這也是他此役第7次三振，刷新自己旅美以來的單場最多三振紀錄，先前紀錄是5月5日對皇家隊的4次三振。

菅野以銳利的指叉球，不斷締造三振高峰，現場轉播時還特別以日語大喊「三振！」來炒熱氣氛。

面對打擊率超過4成的賈吉，菅野前兩個打席都被敲安打，但在5局無人出局一壘有人的第三次對決中，他終於用指叉球讓賈吉空振三振，持續堆高三振紀錄。

隨後兩出局一壘有人時，他被高斯密特擊出一支中外野大飛球，但再度靠穆林斯在中外野精彩接殺化解危機。

菅野完成5局投球後退場，此戰面對22名打者投了95球，其中59球是好球，被敲5支安打、無失分、1次觸身球、8次三振，防禦率降至3.00。

關鍵字： 菅野智之金鶯洋基棒球日籍投手

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