運動雲

>

NBA認漏判！金童唐西奇被絆倒沒響哨　湖人本該獲得關鍵兩罰

記者游郁香／綜合報導

湖人在季後賽首輪G4慘遭灰狼逆轉，系列賽陷入1勝3敗劣勢，主帥瑞迪克（JJ Redick）賽後直指裁判「漏判」，「金童」唐西奇（Luka Doncic）最後35.4秒明顯被絆倒卻未獲得哨音，NBA官方今（29）日公布「最後2分鐘裁判報告」，證實瑞迪克的抱怨有理，洛城本該獲得關鍵兩罰。

G4最後35.4秒，唐西奇在後場推進時被灰狼前鋒麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）絆倒，由於只剩2秒就要過半場，湖人選擇叫出剩下的兩次暫停當中的1次，試圖重新佈署戰術，結果未能成功執行。

[廣告]請繼續往下閱讀...

隨後天王詹姆斯（LeBron James）在邊線發球時失誤，灰狼穩住局勢取勝，系列賽取得3勝1敗聽牌優勢。賽後湖人主帥瑞迪克忍不住抱怨，「Luka被絆倒了，這是一個明顯的絆人動作，他不會無緣無故自己跌倒，我們應該獲得罰球機會，他被犯規了。」

▲▼湖人唐西奇。（圖／達志影像／美聯社）

▲唐西奇關鍵時刻被絆倒，裁判卻未響哨。（圖／達志影像／美聯社）

NBA官方今日公布「最後兩分鐘裁判報告」證實了瑞迪克的說法，報告中指出：「麥克丹尼爾斯（灰狼）向前跨步進入唐西奇（湖人）的移動路線，造成非法的腳部接觸，使其失去平衡。」湖人當時1分落後，且處於加罰狀態，唐西奇本該獲得兩次罰球，這兩罰很可能改寫比數，甚至是最終的賽果。

雖然NBA承認這次關鍵漏判，但比賽結果已無法改變，被聽牌的湖人下一場要回到主場力挽狂瀾。歷史數據顯示，NBA季後賽3比1領先的一方，最終晉級的機率高達95.5%（275勝13敗），湖人情勢相當不利。

關鍵字： 籃球NBA洛杉磯湖人Luka Doncic

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

直言庫明加不適合勇士體系　昔灣區冠軍中鋒：他是單打型球員

直言庫明加不適合勇士體系　昔灣區冠軍中鋒：他是單打型球員

快訊／騎士G4狂勝55分橫掃熱火晉級　4戰共贏122分創NBA歷史

快訊／騎士G4狂勝55分橫掃熱火晉級　4戰共贏122分創NBA歷史

中信兄弟嚴正聲明護球員　黃韋盛遭辱罵將採取法律途徑

中信兄弟嚴正聲明護球員　黃韋盛遭辱罵將採取法律途徑

王志煊淚灑球場 「對自己非常失望」 盼重拾笑容再出發

王志煊淚灑球場 「對自己非常失望」 盼重拾笑容再出發

快訊／NBA季後賽爆發嚴重誤判　唐斯關鍵三分彈尼克3比1聽牌

快訊／NBA季後賽爆發嚴重誤判　唐斯關鍵三分彈尼克3比1聽牌

羅伯斯曝大谷翔平隔螢幕看女兒傻笑 當爸建議：先支持老婆

羅伯斯曝大谷翔平隔螢幕看女兒傻笑 當爸建議：先支持老婆

因大谷歸隊遭DFA　羅薩里奧轉戰勇士重返老東家

因大谷歸隊遭DFA　羅薩里奧轉戰勇士重返老東家

10.1秒「關鍵改判」送灰狼2罰　詹皇：不是說手是球的一部分

10.1秒「關鍵改判」送灰狼2罰　詹皇：不是說手是球的一部分

葛拉斯諾右肩不適有新症狀　道奇宣布進傷兵名單

葛拉斯諾右肩不適有新症狀　道奇宣布進傷兵名單

中華隊5比0完封捷克挺進蘇迪曼盃8強　30日與南韓爭分組第1

中華隊5比0完封捷克挺進蘇迪曼盃8強　30日與南韓爭分組第1

【超厭世】問同學一句話總結大學生活　「只要肯吃苦」下句太哀傷

熱門新聞

直言庫明加不適合勇士體系　昔灣區冠軍中鋒：他是單打型球員

快訊／騎士G4狂勝55分橫掃熱火晉級　4戰共贏122分創NBA歷史

中信兄弟嚴正聲明護球員　黃韋盛遭辱罵將採取法律途徑

王志煊淚灑球場 「對自己非常失望」 盼重拾笑容再出發

快訊／NBA季後賽爆發嚴重誤判　唐斯關鍵三分彈尼克3比1聽牌

羅伯斯曝大谷翔平隔螢幕看女兒傻笑 當爸建議：先支持老婆

讀者回應

﻿

熱門新聞

1冠軍中鋒直言庫明加不適合勇士體系

2騎士G4狂勝55分橫掃熱火晉級

3黃韋盛遭辱罵將依法提告

4王志煊沉澱後發聲：對自己非常失望

5NBA季後賽嚴重誤判　尼克首輪聽牌

最新新聞

1NBA認漏判！唐西奇被絆倒沒響哨

2菅野智之5局狂飆8K締旅美新高！

3騎士G4狂勝55分橫掃熱火晉級

4「跨欄女神」羅佩琳新加坡賽摘金

5葛拉斯諾有新症狀　進傷兵名單

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

好吃營養的菇菇滴雞精蒸蛋

好吃營養的菇菇滴雞精蒸蛋

「文里補習班」開課啦！科普滴雞精的知識之外，也要做一道簡單又能補精力的料理！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

外國女日本獨旅住APA　驚見陌生男躲床底嚇爛

【差點被肘擊】李珠珢靈活閃開，急奔進雅英懷裡XD

劉在錫「把情侶認成母子」　失言糗到倒地..狂道歉

蕾菈體脂剩18%參加健美賽　身材超好..根本看不出是二寶媽！

【全場羨慕】萌弟拿應援毛巾迎接李雅英　被本尊摸頭又捏臉！
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366