NBA認漏判！金童唐西奇被絆倒沒響哨　湖人本該獲得關鍵兩罰

Luka Doncic got tripped, no call pic.twitter.com/BExKpTEd06 — Tedd Buddwell ???????? (@TedBuddy8) April 27, 2025

記者游郁香／綜合報導

湖人在季後賽首輪G4慘遭灰狼逆轉，系列賽陷入1勝3敗劣勢，主帥瑞迪克（JJ Redick）賽後直指裁判「漏判」，「金童」唐西奇（Luka Doncic）最後35.4秒明顯被絆倒卻未獲得哨音，NBA官方今（29）日公布「最後2分鐘裁判報告」，證實瑞迪克的抱怨有理，洛城本該獲得關鍵兩罰。

Lakers coach JJ Redick says the refs missed a ‘blatant trip’ down the stretch by Jaden McDaniels on Luka Doncic ????



“Luka got tripped. That was a blatant trip. He doesn't just fall on his own. We should have been at the free throw line. He got fouled.”



pic.twitter.com/E7hTtfl5GR — ClutchPoints (@ClutchPoints) April 27, 2025

G4最後35.4秒，唐西奇在後場推進時被灰狼前鋒麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）絆倒，由於只剩2秒就要過半場，湖人選擇叫出剩下的兩次暫停當中的1次，試圖重新佈署戰術，結果未能成功執行。

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隨後天王詹姆斯（LeBron James）在邊線發球時失誤，灰狼穩住局勢取勝，系列賽取得3勝1敗聽牌優勢。賽後湖人主帥瑞迪克忍不住抱怨，「Luka被絆倒了，這是一個明顯的絆人動作，他不會無緣無故自己跌倒，我們應該獲得罰球機會，他被犯規了。」

▲唐西奇關鍵時刻被絆倒，裁判卻未響哨。（圖／達志影像／美聯社）

NBA官方今日公布「最後兩分鐘裁判報告」證實了瑞迪克的說法，報告中指出：「麥克丹尼爾斯（灰狼）向前跨步進入唐西奇（湖人）的移動路線，造成非法的腳部接觸，使其失去平衡。」湖人當時1分落後，且處於加罰狀態，唐西奇本該獲得兩次罰球，這兩罰很可能改寫比數，甚至是最終的賽果。

雖然NBA承認這次關鍵漏判，但比賽結果已無法改變，被聽牌的湖人下一場要回到主場力挽狂瀾。歷史數據顯示，NBA季後賽3比1領先的一方，最終晉級的機率高達95.5%（275勝13敗），湖人情勢相當不利。