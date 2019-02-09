東區三強大動作補強　詹姆斯：因為他們不需打敗我

▲詹姆斯。（圖／達志影像／美聯社）

記者黃琮舜／綜合報導

東區排名前半段的公鹿、暴龍以及七六人都在交易截止日前大動作交易補強球隊陣容，根據《The Athletic》報導，湖人球星詹姆斯(LeBron James)對此表示因為自己離開東區所以其他隊伍知道不用再擊敗騎士才會有如此大的補強。

詹姆斯生涯前15個賽季都效力東區球隊，已經連續8季闖進總冠軍賽，儼然成為東區各隊的噩夢，喬治(Paul George)領軍的溜馬以及羅瑞(Kyle Lowry)和迪羅臣(DeMar DeRozan)組成的暴龍雙槍都無法擊敗詹皇領軍的球隊。本季前詹姆斯宣布轉隊到湖人也是他生涯第一次效力西區球隊，他離開後連續4年打進冠軍賽的騎士目前僅排東區倒數第2。

▲迪羅臣和羅瑞組成的雙槍始終無法過詹皇這關。 （圖／達志影像／美聯社）

暴龍從灰熊交易來小賈索(Marc Gasol)，公鹿從鵜鶘挖來米羅蒂奇(Nikola Mirotic)，七六人則是找來快艇得分王哈里斯(Tobias Harris)。詹姆斯表示，「暴龍、公鹿、七六人都在補強，塞爾提克也相信自己能夠打進冠軍賽，他們都知道不用在打敗騎士了，所有人都相信可以打進冠軍賽，因為不用在過我這一關，東區第二輪及決賽的交手會很瘋狂。」

詹姆斯如果選擇與騎士續約或是與七六人簽約，那在實力相對較弱的東區仍很有機會連9季闖進總冠軍賽，詹皇在受訪時表示，「連續進入總冠軍賽當然很有意義，那不如照顧好我的家人，讓我家人開心意義更重大。」

▲詹姆斯本季轉戰湖人。（圖／達志影像／美聯社）