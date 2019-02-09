韋德最後一次明星賽目標　只想為詹皇再次送出空接爆扣

▲韋德為詹姆斯送出空接爆扣。（圖／翻攝自推特／Bleacher Report）



記者張曜麟／綜合報導

今年是韋德(Dwyane Wade)最後一個賽季，球迷在明星賽投票上也用行動來支持他，使他在東區後場球員票數高居第2，不過最終卻因為球員以及媒體票關係無緣入選，好在聯盟為「閃電俠」增設特別名額順利以替補出戰，而最後一次的明星賽，韋德目標只有一個，就是為好兄弟詹姆斯(LeBron James)送出最後一次空接爆扣。

韋德自2003年進入聯盟以來，一共入選12次全明星賽，還在2010年奪下當屆明星賽MVP，作為白金一代的球員，「閃電俠」未來可說確定進入名人堂，對此作為生涯最後一個賽季，球迷也希望送他進入明星賽，最終他也順利以特殊名額出戰，並且與「詹皇」再次成為隊友。

▲韋德、詹姆斯兩人經典空接。(影片取自Youtube，若遭移除請見諒。)



由於詹姆斯以及韋德兩人先前在熱火時期就時常打出精彩的配合，時常可見其中一人將球隨手一拋就能輕鬆送出助攻，而現在兩人最後一次成為隊友，韋德也說明自己明星賽的目標，「我唯一的目標就是再次為詹姆斯送出空接爆扣，這肯定是每個人都想看到的。其他的我都不需要，但或許還是可以跟諾威斯基(Dirk Nowitzki)對位一次。」

過去韋德與詹姆斯在熱火一共奪下2座總冠軍，兩人的「兄弟籃球」也是許多人認為最經典的雙人組合之一，但如今兩人年紀都已經算是老將，韋德也於本季後退休，能否完成空接爆扣這項高難度的動作也成為本屆明星賽一大看點。

▲詹姆斯，韋德是許多人認為最經典的雙人組合之一。（圖／達志影像／美聯社）