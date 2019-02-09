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「後詹皇時代」　東區列強軍備競賽爭東冠

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▲▼西蒙斯（左）、恩比德（中）、巴特勒（右）。（圖／CFP）

▲七六人為本季交易市場上最大買家。（圖／CFP）

記者黃詩崴／綜合報導

「詹皇」詹姆斯（LeBron James）長期統治東區戰場，本季轉戰洛杉磯湖人，將是他生涯16年來首度加盟西區球隊。詹皇的離開也讓東區各勁旅在本季發起軍備競賽，本季交易截止日前，七六人、公鹿、暴龍都積極補強，希望能夠搶下「後詹皇時代」的首張冠軍賽門票。

▲▼快艇，哈里斯（Tobias Harris）。（圖／達志影像／美聯社）

▲七六人盤來本季繳出生涯年的哈里斯。（圖／達志影像／美聯社）

本季交易動作最大的非七六人莫屬，先是在季中交易來明星前鋒巴特勒（Jimmy Butler），接著又在交易截止日前開了第一槍，向快艇盤來前鋒哈里斯（Tobias Harris），最後在把2017選秀狀元交易至魔術換來即戰力西蒙斯（Jonathan Simmons）。

各種操盤都讓人見識到七六人對於本季東區冠軍的渴望，陣中原本就有西蒙斯（Ben Simmons）外加「大帝」恩比德（Joel Embiid），目前以34勝20敗排名東區第5，相信在經過剩下近30場的比賽磨合過後，費城大軍將是季後賽不可忽視的一番勢力。

密爾瓦基公鹿目前以40勝13敗獨走聯盟，在交易截止日前，先是將本季遭棄用的梅克（Thon Maker）向活塞交易來強森（Stanly Johnson），接著再搭上一些配菜從鵜鶘換來比強森更成熟好用的前鋒米羅提奇（Nikola Mirotic）。

▲▼米羅提奇。（圖／CFP）

▲米羅提奇將為字母哥拉開更多空間。（圖／CFP）

米羅提奇在加入NBA前就在歐洲賽場打出名號，進入聯盟後絕大多數都擔任替補角色，不過有著優異得分能力，本季場均能攻下16.7分外帶8.3籃板。米羅提奇身高6呎10吋（208公分）主要司職大前鋒，並且能夠在外圍開砲，預料能夠搭配公鹿一哥安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）提升球隊進攻火力。

要說東區哪支球隊最樂見詹皇西進，那非暴龍莫屬，他們連續3年季後賽敗在詹皇手上。本季初暴龍就展現大破大立的決心，先是開除年度最佳教練凱西（Dwane Casey）；接著把一哥迪羅臣（DeMar DeRozan）打包送走，換來2014年FMVP雷納德。

▲小賈索賣力砍雙十，灰熊仍吞14連敗。（圖／達志影像／美聯社）

▲明星中鋒小賈索將為北境大軍效力。（圖／達志影像／美聯社）

暴龍在交易大限前，用瓦蘭休納斯（Jonas Valanciunas）、萊特（Delon Wright）、邁爾斯（C.J. Miles）再加一支選秀籤向灰熊換來明星中鋒小賈索（Marc Gasol）。這筆交易暴龍丟出的主菜瓦蘭休納斯因傷目前還不能上場，萊特與邁爾斯本季上場時間也都不到15分鐘，換來小賈索也算是為禁區戰力大增。

東區本季由公鹿、暴龍、溜馬、塞爾提克、七六人等5支領先集團，除了溜馬傷了主將拉迪波（Victor Oladipo）後看似跌出競爭行列外，另外4隊都蠢蠢欲動。被詹皇霸佔了9年的東區冠軍將由誰來接下，可謂是「人人有機會，各個沒把握」，本季東區季後賽將會更加熱鬧刺激。

▼綠衫軍陣容深度相當充足。（圖／CFP）

▲▼暴龍雷納德，塞爾提克厄文。（圖／CFP）

關鍵字： NBA東區公鹿暴龍塞爾提克七六人
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