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勇士五星合砍97分　末節逆轉送太陽13連敗

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▲▼柯瑞(Stephen Curry) 。（圖／CFP）

▲柯瑞(Stephen Curry) 。（圖／CFP）

記者黃琮舜／綜合報導

西區龍頭勇士對上爐主太陽，十二連敗的太陽在主場展現韌性三節打完還取得3分領先，但末節柯瑞(Stephen Curry)回神加上勇士先發五人全員得分上雙並合砍97分之下以117比107擊敗太陽，輸球的太陽已經吞下13連敗。

太陽狀元艾頓(Deandre Ayton)開賽就肆虐禁區秀了三次爆扣美技單節攻下12分，太陽在首節一度領先16分，但杜蘭特(Kevin Durant)展現他的全能身手連投帶罰連得8分將比分拉近，次節末段湯普森(Klay Thompson)飆進三分球，在他的帶領下勇士於短短3分鐘內打出12比2的猛攻取得60比51的領先進入下半場。

▲湯普森飆進超前三分。

易籃再戰後，開節不到2分鐘太陽就連攻6分逼得勇士喊出暫停，暫停過後勇士命中率沒有明顯提升，杜蘭特還發生失誤讓艾頓抄截灌籃幫助太陽超前，雙方在第三節多次互換領先，在最後讀秒階段雙方平手時烏布瑞(Kelly Oubre Jr.)遭犯規雖然2罰僅中1但自己搶下進攻籃板放進籃板，太陽在三節打完取得3分領先。

▲烏布瑞罰球不進自己搶籃板。

格林(Draymond Green)在第三節結束前因為不當抗議遭驅逐出場，太陽在第四節開節還能維持領先，但

因防守溝通出現問題不斷讓勇士有輕鬆禁區得分的機會在柯瑞三分球命中後遭打出13比0的攻勢，擺脫前三節低迷的手感，柯瑞在第四節接連得分，湯普森也在外圍開火，在太陽反攻無力之下取勝。

湯普森攻下全隊最高25分，杜蘭特21分，柯瑞20分其中10分集中在第四節，卡森斯(DeMarcus Cousins)18分，格林13分。太陽得分最高的是烏布瑞的25分，艾頓23分但末節熄火，從熱火交易來的強森(Tyler Johnson)9投僅1中得5分。

▲▼艾頓(Deandre Ayton) 。（圖／CFP）

▲艾頓(Deandre Ayton) 。（圖／CFP）

關鍵字： NBA勇士太陽
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