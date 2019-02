勇士五星合砍97分　末節逆轉送太陽13連敗

▲柯瑞(Stephen Curry) 。(圖/CFP)

記者黃琮舜/綜合報導

西區龍頭勇士對上爐主太陽,十二連敗的太陽在主場展現韌性三節打完還取得3分領先,但末節柯瑞(Stephen Curry)回神加上勇士先發五人全員得分上雙並合砍97分之下以117比107擊敗太陽,輸球的太陽已經吞下13連敗。

太陽狀元艾頓(Deandre Ayton)開賽就肆虐禁區秀了三次爆扣美技單節攻下12分,太陽在首節一度領先16分,但杜蘭特(Kevin Durant)展現他的全能身手連投帶罰連得8分將比分拉近,次節末段湯普森(Klay Thompson)飆進三分球,在他的帶領下勇士於短短3分鐘內打出12比2的猛攻取得60比51的領先進入下半場。

▲湯普森飆進超前三分。

易籃再戰後,開節不到2分鐘太陽就連攻6分逼得勇士喊出暫停,暫停過後勇士命中率沒有明顯提升,杜蘭特還發生失誤讓艾頓抄截灌籃幫助太陽超前,雙方在第三節多次互換領先,在最後讀秒階段雙方平手時烏布瑞(Kelly Oubre Jr.)遭犯規雖然2罰僅中1但自己搶下進攻籃板放進籃板,太陽在三節打完取得3分領先。

