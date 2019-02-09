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七六人猛攻禁區搏取罰球　瑞迪克狂飆34分轟金塊

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▲七六人瑞迪克，巴特勒，西蒙斯。（圖／CFP）

▲瑞迪克飆34分是球隊獲勝重要功臣。（圖／CFP）

記者張曜麟／綜合報導

七六人9日迎來西區強權金塊踢館，不過完成補強的費城大軍可說完全沒在怕，一度領先達16分，不料丹佛同樣展現強大韌性一路猛追，到決勝節兩隊仍多次戰成平手，無奈最後七六人選擇猛攻禁區博取罰球機會，加上瑞迪克(JJ Redick)全場狂轟34分，終場就以117比110擊退金塊。

在交易截止前完成補強的七六人，開局的非常強勢不僅剛加入的哈里斯有貢獻，「費城雙星 」西蒙斯(Ben Simmons)、恩比德(Joel Embiid)更接連不斷在內線猛攻，使得首節打完就取得10分領先優勢。進入次節瑞迪克火力全開，連續飆進2記三分彈加上團隊多點開花，一舉將領先擴大到16分差。不過七六人隨後卻出現長達近2分半鐘的得分荒，讓金塊打出9比0猛攻，約基奇(Nikola Jokic)還在最後讀秒階段成功製造出三罰機會並全部命中，也讓半場打完金塊以56比56追成平手。

易籃後雙方開始加強防守讓戰況開始膠著，七六人雖然靠著瑞迪克不斷在外圍轟炸，但「大帝」手感卻極度冰冷，只能憑藉巴特勒(Jimmy Butler)以及西蒙斯不斷衝撞禁區來取分，而金塊則擺脫上半場低迷狀態，靠著約基奇帶動下，展現強大團隊優勢成功將比數反超，不過七六人也開始「打爛仗」不斷衝進油漆區博取犯規，使得三節打完仍保有1分領先。

▲七六人瑞迪克，巴特勒，西蒙斯。（圖／CFP）

▲巴特勒，西蒙斯不斷衝撞禁區取分。（圖／CFP）

決勝節雙方仍持續糾纏，最後4分09秒仍戰成平手，不過在最後關鍵時刻，巴特勒再次瘋狂殺入禁區要得犯規，並率隊打出8比2的小高潮，最終金塊無力回擊以110比117落敗。值得一提的是，本戰七六人一共獲得32次罰球命中29球，而金塊全場僅有13次罰球命中12球，兩隊罰球數也成為勝負重要關鍵。

此役「帥哥射手」瑞迪克手感火燙轟下34分，3籃板，3助攻，是贏球最大功臣，恩比德15分，12籃板，1助攻；巴特勒22分，7籃板，5助攻；西蒙斯12分，4籃板，6助攻；哈里斯14分，8籃板，3助攻。金塊方面，約基奇繳出27分，10籃板，10助攻的大三元；莫雷(Jamal Murray)23分，5籃板，6助攻；巴頓(Will Barton)14分，8籃板，7助攻。

▲七六人恩比德。（圖／CFP）

▲恩比德。（圖／CFP）

關鍵字： NBA七六人金塊瑞迪克
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