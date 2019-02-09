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安東尼認為自己很快就會退休　希望那天快點到來

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▲▼甜瓜安東尼。（圖／達志影像／美聯社）

▲安東尼認為自己退役的時間快到了。（圖／達志影像／美聯社）

記者張曜麟／綜合報導

生涯步入晚年的安東尼(Carmelo Anthony)，現在卻過非常慘淡，本賽季轉戰火箭後卻只打10場比賽就宣布不再出賽，至今仍無球可打，許多人都認為他的職業生涯已經結束，近期「甜瓜」受訪也表示自己可能很快就會退役，也希望那天早點到來。

這兩年來可說是安東尼生涯低谷，上賽季加入雷霆原先外界都認為能組成三巨頭並衝擊勇士霸主的地位，不料「甜瓜」卻與球隊水土不服，最終也只待一個賽季就改披火箭戰袍。

而來休士頓安東尼與球隊磨合更是糟糕，由於「甜瓜」打法屬於持球後做試探步在採取進攻，與休士頓快速的球風有很大差異，最後雙方僅合作10場就分手，隨後安東尼也被交易至公牛並且被裁掉，現在成為自由球員身分但仍未被其他球隊簽下，他也從11月9日後至今一場球都沒打。

▲▼甜瓜安東尼。（圖／達志影像／美聯社）

▲安東尼。（圖／達志影像／美聯社）

對於安東尼的現況，各界都有人認為他的生涯已經結束，他的打法不可能在現今的聯盟生存，不過先前安東尼仍認為自己還不到退役階段，但隨著時間增長目前也沒球隊要他，「甜瓜」近期再次談論退役一事態度有所轉變，「我相信自己退役的日子很快就會到來，如果我說還很久的話那肯竟是在說謊。我很希望那天快點到來，但因為對籃球的熱愛，實在很難放手，但最終不論做什麼，時候到了就只能離開，只要保持良好心態就好。」

身為白金一代的球員，安東尼曾10次入選全明星，生涯場均可以繳出24分，6.5籃板，3助攻，儘管現在無球隊要他，但先前一再傳出湖人有意將這名老將簽下，詹姆斯(LeBron James)也表示若安東尼過來一起打球會很棒，他接下來的動向也備受矚目。

▲▼詹姆斯，安東尼。（圖／CFP）

▲安東尼有望連手詹姆斯？。（圖／CFP）

關鍵字： NBA安東尼
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