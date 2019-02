快訊／小賈索前進多倫多　暴龍送瓦蘭休納斯5換1到灰熊

▲賈索(Marc Gasol)被交易至暴龍。(圖/路透社)

記者潘泓鈺/綜合報導

交易大限最後1個小時,根據《ESPN》王牌記者沃納洛斯基(Adrian Wojnarowski)報導,暴龍利用瓦蘭休納斯(Jonas Valanciunas)、萊特(Delon Wright)、邁爾斯(C.J. Miles)以及2024年次輪選秀權,換來明星中鋒小賈索(Marc Gasol)。

湖人在2008年2月為了獲得小賈索的哥哥賈索(Pau Gasol),將小賈索的簽約權交易到灰熊。小賈索在7月正式加盟灰熊,生涯11個賽季都待在曼菲斯,生涯累積11684分、4624籃板、1135阻攻都是灰熊隊史紀錄。

賈索生涯3度入選全明星,拿過2013年年度最佳防守球員以及2次的年度最佳陣容,而他本季的15.7分為近5年新低,7.5籃板以及4.7助攻則為生涯新高。

