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快訊／小賈索前進多倫多　暴龍送瓦蘭休納斯5換1到灰熊

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▲▼20190129灰熊對金塊,賈索（Marc Gasol）。（圖／路透社）

▲賈索（Marc Gasol）被交易至暴龍。（圖／路透社）

記者潘泓鈺／綜合報導

交易大限最後1個小時，根據《ESPN》王牌記者沃納洛斯基（Adrian Wojnarowski）報導，暴龍利用瓦蘭休納斯（Jonas Valanciunas）、萊特（Delon Wright）、邁爾斯（C.J. Miles）以及2024年次輪選秀權，換來明星中鋒小賈索（Marc Gasol）。

湖人在2008年2月為了獲得小賈索的哥哥賈索（Pau Gasol），將小賈索的簽約權交易到灰熊。小賈索在7月正式加盟灰熊，生涯11個賽季都待在曼菲斯，生涯累積11684分、4624籃板、1135阻攻都是灰熊隊史紀錄。

賈索生涯3度入選全明星，拿過2013年年度最佳防守球員以及2次的年度最佳陣容，而他本季的15.7分為近5年新低，7.5籃板以及4.7助攻則為生涯新高。

儘管小賈索曾經帶給曼菲斯希望，但灰熊最後對待他的方式卻是如此無情，甚至在6日就將他的置物櫃撤走，而當時就有傳言暴龍願意拿瓦蘭休納斯來交易，最終也是以他為主菜進行交易。

小賈索本季薪資為2412萬美元，明年則是2560萬美元左右的球員選擇權，而透過這筆交易他將獲得128萬美元的交易補償。沃納洛斯基還補充道，在交易小賈索之後，他們將留下主控康利（Mike Conley）來拼下半季，同時他們也將團隊薪資下修到豪華稅線以下。

關鍵字： 暴龍灰熊小賈索瓦蘭休納斯
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