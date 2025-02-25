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達比修有實戰投打練習　野茂英雄親授關鍵建議

▲達比修有。（圖／路透）

▲ 達比修指叉球破綻？野茂英雄建議調整出手方式。（圖／路透）

記者王真魚／綜合報導

聖地牙哥教士隊達比修有於台灣時間25日，在春訓進行了第二次Live BP（實戰打擊練習） 在登板前的牛棚練投中，達比修與新加盟的38歲捕手馬爾多納多（Martín Maldonado）進行了詳細討論。教士隊顧問野茂英雄也在投球上給予了一些建議。

這位大聯盟15年資歷的老將，曾在天使隊與大谷翔平搭檔，如今與同齡的達比修組成全新投捕組合。 值得一提的是，在牛棚一旁，擔任教士隊顧問的野茂英雄也密切關注達比修的投球動作。

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達比修透露，「在上一次的Live BP中，除了指叉球以外，其他球種的出手點都一樣，打者看不出來。但唯獨指叉球，出手時就明顯能察覺。」 野茂建議他調整握法與出手方式，以減少這個破綻，讓指叉球更具威脅性。

達比修雖然面對首名打者時，首球就被擊成中外野安打，但他迅速穩住陣腳，接連讓對手擊出中外野飛球、三振揮空、游擊滾地球，成功化解危機。 達比修表示，「今天的球速不錯，控球整體也很理想。馬爾多納多跟我配合得很好，透過打者的反應來調整投球。」

第二局投球時，達比修對右打者投出的變速球嚴重偏離好球帶，連馬爾多納多都無法接住。他回憶，「之前對右打者投變速球時，不是失投就是被打安打。這次一看到變速球失投，我立刻覺得『不行』，於是馬上改投指叉球。」這個臨場應變奏效，他最終以指叉球讓對手揮空三振。

當天達比修的球速達到了95英里（約153公里），對此他表示，「上次Live BP後，我仔細調整了投球機制，這幾次牛棚投球時，球速都有提升。只要身體狀態正常，我認為自己應該可以維持這樣的球速。今天看到數據後，心裡也鬆了一口氣。

關鍵字： 教士隊達比修馬爾多納多野茂英雄大聯盟

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