巫師公牛交易創雙贏　交易主角三人首戰皆亮眼

▲波提斯(Bobby Portis)巫師首秀攻下30分。（圖／達志影像／美聯社）

記者黃琮舜／綜合報導

巫師與公牛日前進行一換二的交易，交易案中的三位主角都在9日為新球隊出賽，轉到巫師的波提斯(Bobby Portis)首戰就轟下30分，帕克(Jabari Parker)也有7分11籃板外帶9次助攻的好成績，效力公牛的波特(Otto Porter Jr.)也以超過75%的命中率攻下18分，兩支球隊都在9日的比賽中獲勝。

巫師與公牛在7日完成交易，巫師送出2013年選秀探花波特到公牛得到波提斯以及2014年榜眼帕克，巫師此舉是為了要清理薪資空間，而公牛則是一直尋求脫手與球隊陣容不合適的帕克。波提斯與帕克在面對騎士隊之戰替補登場，波提斯一開始就火力全開首節6次出手全部命中，帕克雖得分不高但用籃板及助攻帶動第二陣容的活力，兩人助巫師以119比106獲勝。

巫師總教練布魯克斯(Scott Brooks)盛讚兩人表現，「波提斯把自己的起點定的太高了，現在我們希望他每場都得30分，他對於球隊陣容很棒每次出手都很合理。帕克拿不到大三元我想應該跟我有關，他發揮很全面打得就像是控球後衛一樣。」

▲波提斯此戰精彩表現。(影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。)

波特在面對籃網之戰9投7中包含三分球5投4中攻下18分，公牛在馬卡南(Lauri Markkanen)31分18籃板的率領下以125比106獲勝。公牛總教練柏伊蘭(Jim Boylan)表示，「今晚我們有很多球員發揮出色，波特改變了我們的打法，他學習的很快而且開始與球隊交流，這就是專業球員的表現，他能很快適應環境並建立信心。」

公牛與巫師將在明(10)日正面對決，屆時三位球員互打老東家的戲碼會是重要的觀看焦點。

▲波特(Otto Porter Jr.)的公牛首秀表現也相當精采。（圖／CFP）