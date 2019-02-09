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被詹皇第一順位挑走　杜蘭特：不然他還能做什麼

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▲勇士杜蘭特(Kevin Durant)。（圖／CFP）

▲勇士杜蘭特(Kevin Durant)。（圖／CFP）

記者黃琮舜／綜合報導

詹姆斯(LeBron James)在8日早上的明星賽選秀中以第一順位挑走勇士球星杜蘭特(Kevin Durant)，這也是杜蘭特連續第二年以第一順位被選中，而他在9日賽後受訪時表示自己並不驚訝甚至還開玩笑的反問記者說，「不然他應該做什麼？」顯然認為自己是第一順位的不二人選。

去年的明星賽選秀由柯瑞(Steph Curry)及詹姆斯選人，當時雖並未進行轉播，但詹姆斯後來證實自己在第一順位中挑選杜蘭特，今年詹皇換區後仍當選明星賽隊長並且一樣在第一順位將杜蘭特挑走。杜蘭特表示，「我喜歡直播明星賽選人環節，這很酷，球迷也可以有新的感受，讓球員自己選擇自己的隊伍真的很酷。安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo)不是美國人，我相信明年他會做出更好的選擇，我認為我們的隊伍勝算很大。」

▲湖人詹姆斯、灰熊小賈索。（圖／達志影像／美聯社）

▲詹姆斯連2年都先挑杜蘭特。（圖／達志影像／美聯社）

同樣被選進詹姆斯隊的湯普森(Klay Thompson)則表示，「能夠在這樣的舞台打球太令人難以置信了，韋德(Dwyane Wade)也在我們隊，他在聯盟有這麼多成就，所以這會很有趣，和柯瑞的對陣也一定會很有趣。」

柯瑞則將與兩位隊友分開，因為他是字母哥所挑的第一位球員，「這個隊伍組成和去年很相似，基本上可以把皇冠頒給他們了，但我喜歡作為劣勢者的感覺，和沃克(Kemba Walker)搭檔的後場會很有趣，希望比賽本身也很有趣，能夠為球迷獻上精彩的演出。與湯普森對決會像在夏季訓練營一樣，我可能會在比賽中防守他，希望我可以將他防住。」

▲▼勇士，柯瑞（Stephen Curry）。（圖／達志影像／美聯社）

▲勇士柯瑞（Stephen Curry）。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA杜蘭特柯瑞
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