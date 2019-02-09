球場與規則不同　唐西奇認為在NBA得分比歐洲聯賽容易

▲唐西奇認為在NBA得分比在歐洲聯賽更容易。（圖／CFP）



記者張曜麟／綜合報導

今年獨行俠的超級新人唐西奇(Luka Doncic)剛踏入聯盟就掀起一股旋風，不僅有著超齡的球商，還有細膩的技術，讓原先不看好他的人都被打服，而早在踏入NBA之前，唐西奇就已經稱霸歐洲戰場，現在來到籃球最高殿堂，但他近期受訪卻表示在NBA得分比歐洲聯賽還要容易。

唐西奇在13歲就加入歐洲聯賽豪門皇家馬德里，多次跳級參加歐洲各聯賽，在13歲時就拿下16歲級的冠軍，15歲拿下18歲級冠軍，還都是當屆MVP。而在2017年唐西奇更率領斯洛維尼亞國家隊取得隊史第一座歐錦賽冠軍，在去年也奪得歐洲籃球聯賽冠軍，並成為MVP，可見他在歐洲戰場已經是叱吒風雲的人物。

在今年「歐洲小天王」踏入選秀，當時外界都認為儘管在歐洲聯賽取得巨大成就，但唐西奇仍無法適應更度更快、碰撞更大的NBA，還認為獨行俠瘋了用楊恩(Trae Young)去換來唐西奇，不過隨著賽季過了一半，他憑藉全能伸手徹底打臉質疑者，目前場均可以攻下20.6分，7籃板，5.5助攻。

▲ 踏入NBA之前唐西奇已經在歐洲取得巨大成就。（圖／達志影像／美聯社）



NBA作為籃球最高殿堂，要站上這舞台相當不容易，尤其許多歐洲球員或在大學時期的風雲人物，踏上NBA都會面臨不適應的問題，但唐西奇受訪談到在NBA與歐洲聯賽的差別，卻給出不同答案，「比起在歐洲打球，在NBA得分更加容易。因為歐洲的球場比較小，加上NBA還有防守3秒的規則，所以我認為在NBA會更容易得分。」

目前獨行俠在唐西奇帶領下取得25勝29敗的戰績，雖然排在西區第11名，與西區第8的快艇仍有4場勝差，能否重返季後賽仍是未知數，但先前達拉斯透過交易得到波辛基斯(Kristaps Porzingis)，就是要以「獨角獸」以及唐西奇做為未來核心，下個賽季若波辛基斯健康回歸，達拉斯勢必會對西區戰場造成衝擊。

▲今年選秀許多人認為獨行俠瘋了竟然用楊恩換唐西奇。（圖／CFP）