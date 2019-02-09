中職／彭政閔疼惜後輩　詹子賢看見不一樣的神

▲彭政閔、詹子賢 。（圖／兄弟提供）

記者王真魚／綜合報導

「開訓那天聽到紅龜賢拜宣布引退，我就忍不住想哭了，恰哥要退休那一天...我可能會哭慘吧。」陳江和、彭政閔相繼宣告今年球季打完將退休後，性情中人詹子賢不敢去想真正結束的那一天，對他來說，兩人都是相當敬愛的前輩，而兄弟陣中，就屬他最敢跟恰恰開玩笑，彼此也培養深厚感情，詹子賢說：「恰哥很親民，在我眼中，是一個很不一樣的神。」

回想上一軍報到的第一天，詹子賢在走廊遇見彭政閔，也是第一次「正面對決」，謹慎地立正向他問好，彭政閔僅以點頭回應，留下有些緊張的詹子賢，「那時我就想，恰哥是不是很兇的人，我也不敢接近他，閃他遠遠的。」事後才知道，原來恰哥當時把他誤認為工作人員，「相處久了就懂，他其實不是有距離的前輩，身在高處，卻不驕傲，總是不藏私分享一切。」

兩人能夠拉近距離要多虧南英商工總教練「牛爸」陳献榮，彭政閔主動與詹子賢搭話，就是談到他，「恰哥跟我說，牛爸是他的恩人；高中時期因為他才能打中華隊。」1995年IBA世界青棒錦標賽的選拔賽，彭政閔所屬的美和高中成績不佳，他的個人打擊成績名列第2，當時選訓會議中卻沒有挑選他，詹子賢透露：「牛爸向教練團提議，為何打擊第2沒有入選，堅持一定要帶他，我想沒有那一次，恰哥可能也沒有現在的成就。」

感謝牛爸的提拔，彭政閔特別告訴詹子賢，「以後有人欺負你，跟我說。」自此，詹子賢翻轉了對他的印象，加上自己個性愛開玩笑，兩人成了忘年之交，「我本來就很喜歡捉弄人，北爛的事做個幾次...」詹子賢笑說，「不知道為什麼，恰哥好像很喜歡我這樣的舉動，他也不是像大家所想的有距離，平常放假都會主動找我們後輩吃飯，不像是他會做的事吧？他就是這樣，沒有距離。」

前年奪下新人王後，詹子賢去年表現並不理想，坦言去了美國之後，整個「大走鐘」，季中陷入很長的低潮期，多虧有彭政閔的提醒，「去年是我的成長年，很多東西必須重新學習，恰哥說了很多，如果我打不好，他都會告訴我，每一球的play，該如何去微調。」詹子賢說：「大家講得其實大同小異，但信任的人告訴你，就會更想要執行。」

近幾年相處下來，詹子賢很意外恰哥對他擁有很深的信任，時間倒帶至2016年，兄弟打進總冠軍戰交手義大犀牛，剛踏入職棒的詹子賢也受到器重，被帶進台灣大賽，球隊在最後一場關鍵戰役、9局上3比3對方攻佔滿壘時，因致命接球失誤，最終3比4遭到逆轉，與冠軍擦身而過。

當時失誤正是因為彭政閔漏接，賽後轉播拍到他自責哭泣的失落貌，詹子賢印象很深，「我第一次看到他哭得很傷心，不敢上前搭話，隔天準備北上時還有點擔心，後來接到他的電話，叫我陪他去吃飯。」沒有其他的隊友，兩人罕見獨處，彭政閔說了很多，詹子賢放下心中的大石，「他講這麼多，算是有釋懷，我也很意外，他願意把那些不愉快告訴我，或許是比較信任的人，才會看到那一面，我才知道，他對我滿放心的，真的很疼惜我。」

「恰哥是很不一樣的神，整個人很為團隊、隊友著想。」詹子賢也銘記彭政閔所說，「凡事中庸之道」，恰到好處，「每件事剛剛好就好」，待人也要圓融。

面對陳江和、彭政閔先後宣布退休，詹子賢不願意去想真正結束的那一天，害怕總是在鏡頭面前微笑的自己，會像鄭凱文在林威助引退時崩潰痛哭，「先前和媒體講到這件事，眼淚都快掉了，但真的太多人了，只好趕緊把眼淚吸回去。」詹子賢說：「我想和哥（陳江和）達成千場時，我會先哭一次，恰哥真的引退那一天...可能會哭慘吧。」

▲彭政閔。（圖／記者林敬旻攝）