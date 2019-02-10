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孫興慜8至15歲不踢比賽只練基本　前職業球員父教導做人更重要

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▲▼ 亞洲盃,孫興慜,孫興慜抵達杜拜和球隊會合 。（圖／CFP）

▲孫興慜和父親孫雄政 。（圖／CFP）

記者謝孟儒／綜合報導

亞洲一哥孫興慜在結束亞洲盃南韓賽事之後，回到母隊托特納姆熱刺連兩場進球，堪稱是神救援，他也拿下英超1月份最佳球員，這位最貴的亞洲球員近期表現更是火燙，不但在亞洲盃、亞運頻送助攻、世界盃也有進球，或許要歸功他的父親也是啟蒙教練的孫雄政。

孫興慜的職業生涯並沒有從K聯賽開始，15歲南韓首爾FC青訓，16歲就離開並進入德甲漢堡青訓、18歲在漢堡拿到第一份合約，之後沒有受到重用，轉入自由市場後，因為代表南韓出賽U17世界盃的亮眼表現，漢堡重新找回他，21歲再以1000萬歐元轉會勒沃庫森。

▼ 孫興慜效力德甲勒沃庫森時期 。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼ 孫興慜,效力德甲勒沃庫森時期 。（圖／達志影像／美聯社）

23歲的孫興慜再以亞洲最高球員的轉會費（2190萬英鎊）進入英超熱刺，不論是在國家隊踢好踢滿，並在俄羅斯世界盃對上瑞典、德國都有進球，上屆亞洲盃決賽南韓的唯一進球也是由他攻進，在本屆南韓8強止步後，回到熱刺就連兩場進球，也為他拿下英超1月份最佳球員。

孫興慜的表現和樂觀的態度，有賴於孫雄政的一手指導。孫雄政曾是一名職業球員，28歲因傷結束職業旅程後，當孫興慜出生後，他覺得自己的夢想又有希望，希望孫興慜退休後，能在家鄉春川FC青年隊當教練，不過這一切並不單只是父親的妄想。

▼ 亞洲盃,南韓vs大陸, 孫興慜 。（圖／CFP）

▲▼ 亞洲盃,南韓vs大陸, 孫興慜 。（圖／CFP）

孫雄政曾說，「在孫興慜很小的時候曾問他是否真的要走足球這條路？他的答案是肯定的，加上在德國時，孫興慜曾對媒體說：我最大的喜好就是足球，沒有足球我活不下去。」讓他相當感動，而孫興慜8至15歲時沒有踢過任何比賽，「當時南韓青訓強調體能，但我認為培養基本功、左右腳平衡、球感才更重要。」

當時的孫興慜每天在孫雄政的指導下，苦練6小時的基本功，孫雄政認為，「沒有技術就成不了氣候。」接著孫興慜放棄了南韓高中學歷，是一個很大的賭注，如果沒能闖出名堂，未來服兵役只能打K3，但仍選擇從漢堡青訓開始，除了外語能力，更重要的是做人。

孫雄政說，「不斷告訴他，球踢得再好，也要學會尊重其他人，包括積極的配合媒體、和球迷互動，對所有人有禮貌，在這條路上是覺得沒有害處的。」而這樣的教育方式對孫興慜來說也是成功的，孫興慜曾說，「如果沒有父親，就沒有現在的我，一切要歸功我的父親。」

▼ 英超熱刺孫興慜。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼ 英超熱刺孫興慜。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 孫興慜孫雄政
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