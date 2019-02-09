愛笑、握手禮儀！孫興慜旅外路謝漢堡栽培　退役前絕不上節目

▲熱刺孫興慜。（圖／路透）

記者謝孟儒／綜合報導

亞洲一哥孫興慜的足球生涯，並沒有從南韓K聯賽開始，自16歲加入德甲球隊漢堡青年隊，開啟旅歐之路，2015年進入英超熱刺，一路上他曾分享到語言、微笑以及獨創的花式握手，和隊友們感情深厚，也是來自前職業球員父親孫雄政的栽培。

▼ 亞洲盃,孫興慜抵達杜拜和球隊會合，一旁為父親孫雄政 。（圖／CFP）

孫興慜自16歲加入漢堡青年隊，2010年升至一隊後，一開始並沒有太多機會，他曾說道，只有我一個亞洲人，只要我拿到球他們就會把我撞開，不過再升至一隊後，發現語言真的很重要，「其實我並非語言天才，只是我從小在國外生活，當我能用流利德語、英語和他們打招呼時，一切都不一樣，他們很照顧我。」

不過孫興慜的旅歐生涯一開始也不順遂，2010年在德國漢堡俱樂部一線隊踢進第一顆進球開始，並在對上切爾西熱身賽絕殺對手，沒有受到球隊喜歡，之後成為自由球員一年，不過他代表南韓隊出賽U17世界盃的亮眼表現，讓漢堡重簽回他，此後成為歐洲頂級聯賽最年輕的南韓球員，同時也是首位在歐洲聯賽完成帽子戲法的南韓球員。

▼ 孫興慜效力德甲漢堡時期 。（圖／達志影像／美聯社）

孫興慜共在漢堡俱樂部踢進20顆進球之後，2013年德甲勒沃庫森將他簽下，並為勒沃庫森進了29球，2015年再以亞洲最高球員的轉會費（2190萬英鎊）進入英超熱刺，他曾提到，「一路上很感謝漢堡栽培。」進入熱刺後，凱恩對他的印象就是愛笑，樂觀、積極的球員。

孫興慜的笑容，也讓他大受歡迎，球迷稱他為為Sonny，且和不同球員間，都有獨特的一套進球後的花式握手，也成為球迷間熱議的話題，不過他曾說，「這是阿里帶來的，我不只把大家當隊友，而是把他們都當朋友。」另外超強的約束力也成為他站穩亞洲一哥的關鍵，南韓演員柳俊烈也是他的粉絲兼好友，「孫興慜除了足球以外的事情都不知，晚間10點半就就寢，不是在練習，就是在前往練習的路上。」

孫興慜的成功或許還要歸功在孫雄政的嚴厲教導，不過孫雄政曾說，「並沒有要靠兒子賺錢，希望他快樂在場上踢球，也不希望他太早結婚，職業球員生涯很珍貴，希望他好好把握時間，上任何綜藝節目也是等到退役之後再說。」

▼ 孫興慜在對戰般尼茅夫 梅開二度 。（圖／達志影像／美聯社）