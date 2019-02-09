運動雲

> >

愛笑、握手禮儀！孫興慜旅外路謝漢堡栽培　退役前絕不上節目

ETtoday運動雲

▲熱刺孫興慜。（圖／路透）

▲熱刺孫興慜。（圖／路透）

記者謝孟儒／綜合報導

亞洲一哥孫興慜的足球生涯，並沒有從南韓K聯賽開始，自16歲加入德甲球隊漢堡青年隊，開啟旅歐之路，2015年進入英超熱刺，一路上他曾分享到語言、微笑以及獨創的花式握手，和隊友們感情深厚，也是來自前職業球員父親孫雄政的栽培。

▼ 亞洲盃,孫興慜抵達杜拜和球隊會合，一旁為父親孫雄政 。（圖／CFP）

▲▼ 亞洲盃,孫興慜,孫興慜抵達杜拜和球隊會合 。（圖／CFP）

孫興慜自16歲加入漢堡青年隊，2010年升至一隊後，一開始並沒有太多機會，他曾說道，只有我一個亞洲人，只要我拿到球他們就會把我撞開，不過再升至一隊後，發現語言真的很重要，「其實我並非語言天才，只是我從小在國外生活，當我能用流利德語、英語和他們打招呼時，一切都不一樣，他們很照顧我。」

不過孫興慜的旅歐生涯一開始也不順遂，2010年在德國漢堡俱樂部一線隊踢進第一顆進球開始，並在對上切爾西熱身賽絕殺對手，沒有受到球隊喜歡，之後成為自由球員一年，不過他代表南韓隊出賽U17世界盃的亮眼表現，讓漢堡重簽回他，此後成為歐洲頂級聯賽最年輕的南韓球員，同時也是首位在歐洲聯賽完成帽子戲法的南韓球員。

▼ 孫興慜效力德甲漢堡時期 。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼ 孫興慜,效力德甲勒漢堡俱樂部時期 。（圖／達志影像／美聯社）

孫興慜共在漢堡俱樂部踢進20顆進球之後，2013年德甲勒沃庫森將他簽下，並為勒沃庫森進了29球，2015年再以亞洲最高球員的轉會費（2190萬英鎊）進入英超熱刺，他曾提到，「一路上很感謝漢堡栽培。」進入熱刺後，凱恩對他的印象就是愛笑，樂觀、積極的球員。

孫興慜的笑容，也讓他大受歡迎，球迷稱他為為Sonny，且和不同球員間，都有獨特的一套進球後的花式握手，也成為球迷間熱議的話題，不過他曾說，「這是阿里帶來的，我不只把大家當隊友，而是把他們都當朋友。」另外超強的約束力也成為他站穩亞洲一哥的關鍵，南韓演員柳俊烈也是他的粉絲兼好友，「孫興慜除了足球以外的事情都不知，晚間10點半就就寢，不是在練習，就是在前往練習的路上。」

孫興慜的成功或許還要歸功在孫雄政的嚴厲教導，不過孫雄政曾說，「並沒有要靠兒子賺錢，希望他快樂在場上踢球，也不希望他太早結婚，職業球員生涯很珍貴，希望他好好把握時間，上任何綜藝節目也是等到退役之後再說。」

▼ 孫興慜在對戰般尼茅夫 梅開二度 。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼ 孫興慜在對戰般尼茅夫 梅開二度 。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 孫興慜熱刺免役亞運亞運男足熱刺
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

單親辣媽與12歲兒每周共浴一次　「習慣女生胴體就不會偷看影片」

熱門新聞

石垣島慘案！羅德3轟轟炸桃猿　3局16比0領先中職冠軍

中職／彭政閔疼惜後輩　詹子賢看見不一樣的神

被詹皇第一順位挑走　杜蘭特：不然他還能做什麼

林德中度拉傷　大聯盟官網：張育成能扛下印地安人游擊

大聯盟未來身價2億等級巨星（四）　「法官」升堂喬志

李杜軒開轟！陳冠宇2局無失分　羅德22比0大勝桃猿

讀者回應

﻿

最新新聞

1乾爸媽無私獻　林祐樂感激雙倍愛

2高中二刀流林逸達被看好投手發展

3王柏融效益　看好北海道觀光上漲

4孫興慜謝漢堡栽培　退役前不上節目

5同窗蘇智傑闖職棒　陳孝允選合庫

熱門新聞

1石垣島慘案！羅德3局16比0桃猿

2恰恰是獨特的神　讓詹子賢告訴你

3杜蘭特談被詹皇第一個挑走

4林德中度拉傷　張育成能扛下印地安人游擊

5MLB未來2億元男（四）法官喬志

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【新年快樂！大方送】

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

熱門影音

全站熱門影音

08/15 統一 vs Lamigo 賽前，被神選中的美少女-齋藤飛鳥擔任開球嘉賓

11/03 總冠軍賽G5 統一 vs Lamigo 賽後，Lamigo桃猿獲得年度總冠軍！球員們開心暢飲香檳浴，接受賽後訪問

投手恰恰國訓飆144速球　彭政閔成棒生涯只缺捕手

郭泓志今年初萌生退意　睪丸腫瘤堅定退休陪家人

燃燒吧!#13 OL塑身辦公室 跟大屁屁說掰只要10分鐘

刮刮樂暗藏神秘「3英文中獎代碼」　店員自爆6招：買這4款CP值超高

超商換發票被告知需要身分證　台北女奧客竟賞女店員巴掌離去

台南娃娃機1380保夾「iPhone」　 打開放2條巧克力！氣炸罵詐欺

新住民返鄉班機因罷工取消　抱女兒痛哭「家人等我團圓」

曾之喬19歲憂鬱纏身！失眠5年　曝6年「零代言」想退演藝圈
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366