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統一獅、西武獅交流賽　太平洋聯盟TV線上轉播

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▲雙獅交流賽太平洋TV直播。（圖／統一獅提供）

▲雙獅交流賽太平洋TV直播。（圖／統一獅提供）

體育中心／綜合報導

備戰全新球季，農曆年後統一7-ELEVEn獅隊即將於2/18前往日本高知，並在2/20、2/21與日本職棒埼玉西武獅隊A班，在高知縣立春野運動公園棒球場進行兩場春訓交流賽事，這也是兩隊繼2008年亞洲職棒大賽之後的再次對決，受到台日媒體及球迷非常大的關注；而為了能夠讓所有關心這次交流賽的球迷朋友獲得第一手情報，日本太平洋聯盟也確定會在自家的網路頻道太平洋聯盟TV提供這兩場賽事的網路直播，喜愛統一7-ELEVEn獅隊及埼玉西武獅隊的球迷朋友千萬別錯過！

統一獅赴日交流賽26人名單包含，投手11人：江辰晏、施子謙、劉軒荅、古林睿煬、王玉譜、方建德、林子崴、鄭鈞仁、王鏡銘、邱浩鈞、陳韻文；內野手7人：郭阜林、陳傑憲、楊家維、買嘉儀、林祖傑、潘彥廷、姚雨翔；外野手6人：羅國龍、蘇智傑、莊駿凱、張偉聖、林勝傑、鄭凱文；捕手2人：陳重羽、林祐樂。

轉播資訊如下：

轉播內容：日本職棒 埼玉西武獅ＶＳ中華職棒 統一7-ELEVEn獅 交流賽

比賽日期：2019年2月20日（三）、21日（四）

比賽時間：日本時間13:00整

直播時間：日本時間12:55至比賽結束 注意事項：收看辦法請參考https://tv.pacificleague.jp/ptv/pc/

※若因天候因素賽事無法進行轉播也會配合取消。

※轉播時間將有可能配合比賽異動。

關鍵字： 統一獅西武獅太平洋聯盟TV
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