交易大限倒數12小時林書豪何去何從？　傳聞國王、拓荒者有興趣

▲交易大限最後12小時，林書豪動向備受矚目。（圖／CFP）

記者潘泓鈺／綜合報導

林書豪在老鷹完成階段性任務之後就傳出許多交易傳聞，距離台灣時間8日凌晨03：00的交易大限最後12小時，除了國王以外，也傳出林書豪在拓荒者的口袋名單之中。

林書豪2016年與籃網簽下3年3830萬美元的生涯最大張合約，不過兩個賽季接連因為傷勢困擾合計僅出賽37場，休賽期沒有執行球員選擇權維持第3年1257萬美元的合約後就被交易到老鷹。

來到老鷹之後，林書豪最主要的工作就是協助新秀楊恩（Trae Young）的成長，經過半個賽季林書豪階段性任務完成，《ESPN》記者溫德霍斯特（Brian Windhorst）表示，他認為林書豪已經不在球隊藍圖之中，希望他能夠到一個需要合格控衛的球隊。

而《The Sacramento Bee》寫手安德森（Jason Anderson）也指出，老鷹下半季的計畫是保持年輕球員的發揮空間，並且保有薪資空間，明顯的林書豪不在其中，正在尋找替補控衛的國王有意林書豪。

另外，知名交易傳聞網站《Sporting News》記者戴文尼（Sean Deveney）也在5日報導，剛與騎士交易來胡德（Rodney Hood）的拓荒者，皆口袋名單中還有鵜鶘延伸四號米羅提奇（Nikola Mirotic）、魔術鋒線佛尼爾（Evan Fournier）、灰熊大前鋒格林（JaMychal Green）以及林書豪，尤其在去年交易截止日拓荒者沒有太多的動作獲得負評後，今年可能會積極地做出補強。

林書豪在籃網歷經兩次大傷，兩季總共只出賽37場比賽，本季被交易到老鷹之後，48場出賽僅1次先發，場均19.7分鐘，2011-12「林來瘋」賽季之後首次跌破20分鐘，貢獻10.8分、2.4籃板、3.6助攻。