湖人想找回2009年奪冠功臣　但亞瑞沙傾向續留巫師

▲亞瑞沙（Trevor Ariza）傾向未來與巫師續約。（圖／達志影像／美聯社）

記者潘泓鈺／綜合報導

湖人積極地把握交易大限進行補強，在與鵜鶘商討戴維斯（Anthony Davis）之餘，還得改善差勁的團隊三分球命中率問題，而他們也看上了前將亞瑞沙（Trevor Ariza），不過巫師與他在未來球團方向有著共識，湖人的計劃恐怕因此落空。

交易大限將在台灣時間8日凌晨03：00截止，湖人在與鵜鶘談判過程僵持情況下，選擇先補強射手群環節，改善33.4%聯盟倒數第3差的團隊三分球命中率，且陣中核心詹姆斯（LeBron James）過往所搭配的陣容也都充斥著優秀射手群。

湖人在交易來本季三分命中率高達38.8%的布拉克（ Reggie Bullock）之後，根據《The Ringer》記者歐康納（Kevin O’Connor）報導，他們還鎖定2009年幫助他們奪冠的33歲老將亞瑞沙。

根據《ESPN》權威籃球記者沃納洛斯基（Adrian Wojnarowski）7日報導，湖人雖然對亞瑞沙充滿興趣，但亞瑞沙與巫師在球隊未來走向有著相同的共識，甚至願意在季後續約，而巫師今天一連串的交易，包括送走年薪高達2000萬美元的波特（Otto Porter Jr.）清出薪資空間，讓他們更容易提出亞瑞沙滿意的條件。

亞瑞沙本季場均12.4分、4.4籃板、1.6助攻，在太陽的26場比賽三分球命中率還有36%的水準，但來到華盛頓之後23場比賽就只剩下31.3%。湖人去年12月就曾向太陽提出以卡德威爾波普（Kentavious Caldwell-Pope）為主軸交易亞瑞沙，不過最後太陽選擇將他送去巫師。