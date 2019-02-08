最會賺錢的台灣媳婦　福原愛的金錢效應

▲福原愛。（圖／記者林敬旻攝）



記者林育正／綜合報導

儘管退出一線桌球賽場，「台灣媳婦」福原愛仍不時攻佔媒體和廣告版面，根據估算年收入可能超過1億2千萬日圓。過去為世界頂級運動員，現在又以好太太、好媳婦以及好媽媽的親切形象公開露面，讓福原愛成為男女老少通殺，從代言民生用品到精品都非常適當得體的萬用代言人，鈔票進帳討躺在家也數不完。

一窺職業運動員的商業價值，第一便是要把本業做好，在球場上夠強說話才夠大聲，才會在茫茫人海中被注意到。雖然不是稱霸世界等級的運動員，但福原愛世界排名最高來到第四，也曾經在兩屆奧運拿下獎牌，已是相當不容易的成就，在運動生涯上並沒有顧此失彼或是模糊焦點。

有了好成績加上可愛外表加持，福原愛生涯受到的關注從來沒少過。可愛、清新的形象，加上沒有負面新聞讓她頗受消費者中的母親等婆媽階層買單，從代言珍珠品牌MIKIMOTO和Panasonic冷氣就能看出她有強大的著力點。 再加上擔任全日空的形象大使，以及日本仙台觀光大使，守備範圍從家庭到戶外相當廣泛。

另外福原愛趁著在中國打球期間把中文學得有聲有色，更增添不少商業價值。嫁給台灣桌球好手江宏傑讓她成為媒體和廠商新寵兒，但如果無法以流利中文溝通，我想不可能獲得如此多廠商代言以及在台灣和中國兩岸上節目賺奶粉錢的大好機會，果然說語文能力真的很重要。想當初她前往中國征戰桌球聯賽，可能也想不到有這一天。

福原愛過去有球技有成績，退休後在日本桌壇仍有一席之地，加上維持良好的媽媽形象，虜獲廠商和民眾的心一點也不意外。

▲福原愛、江宏傑。（圖／翻攝自微博／福原愛、江宏傑）