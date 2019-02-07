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火箭三方交易送克里斯、奈特到騎士　從國王接收尚波特

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▲▼尚波特（Iman Shumpert）。（圖／達志影像／美聯社）

▲尚波特（Iman Shumpert）。（圖／達志影像／美聯社）

記者潘泓鈺／綜合報導

交易大限逼近，火箭也把握機會做出陣容微調，拉來騎士與國王進行三方交易獲得尚波特（Iman Shumpert），而騎士也將柏克斯（Alec Burks）送到國王，火箭將克里斯（Marquese Chriss）、奈特（Brandon Knight）以及2019年首輪選秀權交易至騎士。

上季西區冠軍賽一度取得3勝2敗優勢，火箭卻在保羅（Chris Paul）受傷之後二連敗被勇士淘汰，開季獲得明星前鋒安東尼（Carmelo Anthony）助拳，被視為最能威脅勇士霸業的球隊。不過火箭卻因為保羅、哈登（James Harden）、卡培拉（Clint Capela）輪流受傷戰績不如預期，近期靠著哈登連27場飆破30分的超人般表現才爬到西區第5，而磨合不順的安東尼也被交易到公牛。

交易大限將在台灣時間8日凌晨03：00截止，火箭也把握機會做出陣容調整，在這樁三方交易中，把希望獲得更多上場時間的克里斯與奈特一同交易到騎士，從國王獲得29歲中生代3D側翼，本季三分球命中率36.6%，貢獻8.9分、3.1籃板、2.2助攻的尚波特。

另外，騎士也將前陣子透過胡德（Rodney Hood）交易案，從拓荒者獲得的射手史陶斯卡斯（Nik Stauskas）與波德溫（Wade Baldwin）兩人送到火箭，收下火箭2019年首輪選秀權，整個3方交易牽涉7人。

關鍵字： 火箭國王騎士尚波特柏克斯克里斯
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