洋基經典「NY」是Tiffany＆co.設計的　6件事讓你更認識條紋軍

▲紐約洋基不管是Logo或是條紋球衣，都是大聯盟經典款。（圖／路透社）

記者潘泓鈺／綜合報導

紐約洋基一直是大聯盟最受歡迎的球隊之一，王建民炫風的加持之下，也成為台灣球迷最熟知的球隊，也因此台灣街頭時常看到洋基NY交疊的經典Logo，而此篇將為球迷介紹6個洋基Logo以及球衣故事。

1.洋基不是第一支穿「條紋衫」的球隊

紐約洋基擁有許多綽號，其中最有名的「條紋軍」（The Pinstripers）就是取自於他們的條紋球衣，不過大聯盟第一件條紋球衣是1907年的小熊客場球衣。

▲小熊才是大聯盟第一個將條紋加入球衣的球隊。（圖／達志影像／美聯社）

2.洋基球衣上的條紋最初是黑色

洋基在1912年才將條紋元素加入球衣，那時候的洋基還叫做「紐約高地人」（New York Highlanders），主場山頂球場（Hilltop Park）位於曼哈頓北部的華盛頓高地（Washington Heights），隔年搬到波羅體育場（Polo Grounds）才改名為洋基。

1912年球衣上的條紋為黑色，不過更名為洋基後就沒有繼續使用條紋球衣，直到1915年才重新加入海軍藍條紋並且沿用至今。

3.紐約洋基經典Logo是由Tiffany & co.設計

最初的NY交疊Logo是由知名精品Tiffany & co.所設計的，他們製作了一面榮譽勳章（圖片連結），銀色盾牌上面刻著一個女人將桂花環放在警察頭上的圖像，加上NY交疊圖樣連接著吊環，這個榮譽勳章是頒給1877年執勤時被槍殺的紐約市警察局警察麥格多威爾（John McDowell）。

1909年高地人隊歷經幾次的球衣設計失敗，其中一名老闆戴佛瑞（William Devery）曾經是警察，他想起了麥格多威爾的這枚榮譽勳章，將其移植到球隊上。1913年高地人搬家更名為洋基，一部分是因為報社記者普遍認為「Highlanders」太長、太麻煩，而改名為「Yankees」也賦予這個Logo更多層面的意義，Yankees與New York字首結合，加上這枚榮譽勳章，融合了價值不菲精品、盡忠職守公務員、紐約城市的驕傲3個信念，徹底打響這個Logo的名氣。

4.「N」跟「Y」最早是分開

1901年成立的洋基最早隊名為巴爾迪摩金鶯（Baltimore Orioles），1903年搬到山頂球場改名為高地人隊球衣上才多了NY，不過當時N跟Y是分別在兩胸。高地人隊1905年捨棄原來的標誌重新設計，直到1909年才採用上述的榮譽勳章為基礎，改良N、Y交疊部分而設計出新的Logo。

▲1930年洋基赴佛羅里達州進行春訓，球衣已移除NY標誌。（圖／達志影像／美聯社）

5.Logo的位置一開始是在袖子上

最初NY交疊的Logo是設計在洋基隊球衣左袖與帽子上，1912年才將它移到胸口。不過這個Logo才使用5年，在1917年就從球衣上移除改用「New York」字樣，只保留帽子上的NY，直到1936年才恢復主場球衣上的Logo。

▲貝比魯斯（Babe Ruth）只戴過NY帽，沒穿過NY球衣。（圖／達志影像／美聯社）

6.貝比魯斯（Babe Ruth）沒穿過有「NY」的球衣

洋基隊史最著名的球星貝比魯斯，是在1920年才被紅襪交易過來的，那時候剛好是球隊將Logo從球衣上移除的第3年，而他在1934年轉到波士頓勇士（現亞特蘭大勇士），2年之後NY的標誌才回到球衣上面。