運動雲

> >

洋基經典「NY」是Tiffany＆co.設計的　6件事讓你更認識條紋軍

ETtoday運動雲

▲▼20181004洋基淘汰運動家，闖進美聯分區季後賽,Aaron Judge,「法官」喬志（圖／路透社）

▲紐約洋基不管是Logo或是條紋球衣，都是大聯盟經典款。（圖／路透社）

記者潘泓鈺／綜合報導

紐約洋基一直是大聯盟最受歡迎的球隊之一，王建民炫風的加持之下，也成為台灣球迷最熟知的球隊，也因此台灣街頭時常看到洋基NY交疊的經典Logo，而此篇將為球迷介紹6個洋基Logo以及球衣故事。

1.洋基不是第一支穿「條紋衫」的球隊

紐約洋基擁有許多綽號，其中最有名的「條紋軍」（The Pinstripers）就是取自於他們的條紋球衣，不過大聯盟第一件條紋球衣是1907年的小熊客場球衣。

▲2018國聯外卡戰,小熊王牌左投列斯特（Jon Lester）。（圖／達志影像／美聯社）

▲小熊才是大聯盟第一個將條紋加入球衣的球隊。（圖／達志影像／美聯社）

2.洋基球衣上的條紋最初是黑色

洋基在1912年才將條紋元素加入球衣，那時候的洋基還叫做「紐約高地人」（New York Highlanders），主場山頂球場（Hilltop Park）位於曼哈頓北部的華盛頓高地（Washington Heights），隔年搬到波羅體育場（Polo Grounds）才改名為洋基。

1912年球衣上的條紋為黑色，不過更名為洋基後就沒有繼續使用條紋球衣，直到1915年才重新加入海軍藍條紋並且沿用至今。

3.紐約洋基經典Logo是由Tiffany & co.設計

最初的NY交疊Logo是由知名精品Tiffany & co.所設計的，他們製作了一面榮譽勳章（圖片連結），銀色盾牌上面刻著一個女人將桂花環放在警察頭上的圖像，加上NY交疊圖樣連接著吊環，這個榮譽勳章是頒給1877年執勤時被槍殺的紐約市警察局警察麥格多威爾（John McDowell）。

1909年高地人隊歷經幾次的球衣設計失敗，其中一名老闆戴佛瑞（William Devery）曾經是警察，他想起了麥格多威爾的這枚榮譽勳章，將其移植到球隊上。1913年高地人搬家更名為洋基，一部分是因為報社記者普遍認為「Highlanders」太長、太麻煩，而改名為「Yankees」也賦予這個Logo更多層面的意義，Yankees與New York字首結合，加上這枚榮譽勳章，融合了價值不菲精品、盡忠職守公務員、紐約城市的驕傲3個信念，徹底打響這個Logo的名氣。

4.「N」跟「Y」最早是分開

1901年成立的洋基最早隊名為巴爾迪摩金鶯（Baltimore Orioles），1903年搬到山頂球場改名為高地人隊球衣上才多了NY，不過當時N跟Y是分別在兩胸。高地人隊1905年捨棄原來的標誌重新設計，直到1909年才採用上述的榮譽勳章為基礎，改良N、Y交疊部分而設計出新的Logo。

▲▼1930年，紐約洋基於佛羅里達州進行春訓。（圖／達志影像／美聯社）

▲1930年洋基赴佛羅里達州進行春訓，球衣已移除NY標誌。（圖／達志影像／美聯社）

5.Logo的位置一開始是在袖子上

最初NY交疊的Logo是設計在洋基隊球衣左袖與帽子上，1912年才將它移到胸口。不過這個Logo才使用5年，在1917年就從球衣上移除改用「New York」字樣，只保留帽子上的NY，直到1936年才恢復主場球衣上的Logo。

▲▼貝比魯斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲貝比魯斯（Babe Ruth）只戴過NY帽，沒穿過NY球衣。（圖／達志影像／美聯社）

6.貝比魯斯（Babe Ruth）沒穿過有「NY」的球衣

洋基隊史最著名的球星貝比魯斯，是在1920年才被紅襪交易過來的，那時候剛好是球隊將Logo從球衣上移除的第3年，而他在1934年轉到波士頓勇士（現亞特蘭大勇士），2年之後NY的標誌才回到球衣上面。

關鍵字： 洋基Tiffany條紋衫
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

高雄式左轉情侶雙腳同步懸空　3秒被擊落！網狂重播：超療癒

熱門新聞

「不要就拉倒」　湖人向鵜鶘開出最終報價

鵜鶘想要坦圖　名嘴爆：魔術強森當年不想選球哥

湖人眾將陷交易傳聞　一盤散沙遭印城大軍狂電42分

大聯盟差一步　江少慶春訓將與胡智為競爭

中職／桃猿王朝拚隊史首次3連霸　挑戰7冠追平兄弟紀錄

用大三元寫日記　衛斯布魯克有望成歷史大三元王

讀者回應

﻿

最新新聞

1「小飛人」劉錚賽季點評

2吳東霖的網壇修煉

3瑞爾穆托高中是「4棲」天才

4洋基NY Logo由來與6個冷知識

5MLB預測（六）光芒攔截瑞爾穆托

熱門新聞

1不要就拉倒　湖人開出對AD最終報價

2名嘴爆：魔術強森當年不想選球哥

3湖人陷交易傳聞　遭溜馬狂電42分

4大聯盟差一步　江少慶春訓競爭

5猿拚3連霸　挑戰7冠追平兄弟紀錄

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【新年快樂！大方送】

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

熱門影音

全站熱門影音

11/03 總冠軍賽G5 統一 vs Lamigo 賽後，Lamigo桃猿獲得年度總冠軍！球員們開心暢飲香檳浴，接受賽後訪問

投手恰恰國訓飆144速球　彭政閔成棒生涯只缺捕手

燃燒吧!#13 OL塑身辦公室 跟大屁屁說掰只要10分鐘

07/22富邦 vs 兄弟 賽前，台灣菸酒公司副總張黎明擔任開球嘉賓

郭泓志今年初萌生退意　睪丸腫瘤堅定退休陪家人

台中「百年湧泉」阿嬤洗衣一甲子　新地主砸1.2億封鎖禁入：我買的

百年保險套、30年前裸照都賣！ 神秘怪奇商店藏身40年舊大樓

把披薩做成台灣的形狀再「抹紅」？　柯P教做年菜...旁邊學姊狂冒汗XD

CBA易建聯.NBA丁威迪聯手狂虐　周杰倫：早知不給他看演唱會！

新春第一炮「嚇死1500隻雞」！　 雲林養雞場負責人怒：損失約30萬
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366