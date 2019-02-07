用大三元寫日記　衛斯布魯克有望成歷史大三元王

▲當代最強大三元製造機－衛斯布魯克。（圖／達志影像／美聯社）



記者黃詩崴／綜合報導

雷霆「忍者龜」衛斯布魯克（Russell Westbrook）本季場均下滑至21.4分不過依舊有著11籃板、11.1助攻的場均大三元數據，這也讓他將挑戰連續3季場均大三元的紀錄，毫無疑問已經成為當代大三元機器，目前在大三元歷史排名第3多，假使繼續保持這樣積極的打法，將有機會問鼎歷史大三元王。

衛斯布魯克在6日交手魔術的比賽中繳出16分、16助攻、15籃板，這是他連續7場繳出大三元，也是他生涯累積第124場大三元，距離歷史第二魔術強森（Magic Johnson）138次僅差14次；而距離歷史最多的羅伯森（Oscar Robertson）181場則還有57場。

近代籃球史「大O」的大三元紀錄一直被認為很難打破，曾經傳奇控衛基德（Jason Kidd）打著全能的身手並被譽為「大三元製造機」不過在基德19個賽季裡他也「僅」完成107次大三元，再度彰顯此歷史紀錄難以超越的地步。

▲杜蘭特可以說是衛斯布魯克開啟大三元路線的推手。（圖／達志影像／美聯社）



不過2016年夏天雷霆一哥杜蘭特（Kevin Durant）「叛逃」至勇士後，衛斯布魯克掌握雷霆所有球權，再加上教練多諾萬（Billy Donovan）鼓勵忍者龜去搶防守籃板後直接快速推進，也讓他場均多了近3個籃板，該季他拿到42次大三元並且首度完成場均大三元的紀錄。

從2016-17賽季開始至今，衛斯布魯克總共出賽206場，締造了87次大三元，以平均3場就會出現1次大三元的頻率快速累積，假使他能夠維持這樣驚人的速度，有機會在2020-21賽季成功超車羅伯森成為歷史大三元王。

▲衛斯布魯克連續幾季都是雷霆防守籃板王。（圖／達志影像／美聯社）



可以將2016-17賽季視為忍者龜開啟大三元模式的起點，這當中雖然他的數據相當驚人，並且也能帶隊在西區闖進季後賽，但是連2季止步首輪，也讓外界掀起衛斯布魯克的數據是靠「刷」的。不過根據統計，忍者龜生涯124次大三元裡球隊的戰績是101勝23敗，勝率超過8成，因此當他個人數據表現亮眼時，是可以幫助球隊拿下勝利的。

今年邁入而立之年的衛斯布魯克，在2008年首輪第4順位被超音速（雷霆前身）選中，體能勁爆且打球富有霸氣。生涯11個賽季總共入選7次明星賽，曾在2016-17賽季拿到年度MVP，生涯場均能攻下22.9分、6.9籃板、8.3助攻外帶1.8次抄截。

▼衛少體能相當勁爆。（圖／達志影像／美聯社）

