11年情斷？　驚傳灰熊撤掉小賈索主場置物櫃

▲灰熊積極兜售小賈索。（圖／CFP）



記者黃詩崴／綜合報導

隨著交易截止日即將到來，各種傳聞滿天飛，關於曼菲斯灰熊的主力去向也有些風聲，灰熊高層正為效力11年的內線球星小賈索（Marc Gasol）尋找適合的買家，傳數支球隊都已提出報價，其中夏洛特黃蜂對小賈索展現高度興趣。最新消息指出，灰熊甚至已經移走小賈索在主場的置物櫃，交易定局甚囂塵上。

灰熊本季開高走低，目前以22勝33負排名西區第14名，僅勝過爐主太陽，兜售主力的新聞在跨年後不絕於耳，希望能盡快進行重建。據《CBS SPORTS》報導，灰熊球團希望把小賈索和主控康利（Mike Conley）一同「打包」出售，消息來源指出黃蜂對小賈索興趣甚濃，兩隊已開始討論交易的細節。

本季NBA交易於台灣時間8日早上7點截止，黃蜂老闆喬丹（Michael Jordan）擁有雄心壯志，今年力求敲開季後賽大門，已指示球團在大限之前購入球星去補強戰力。截至6日止，黃蜂以26勝27敗位居東區第7。

▲暴龍願拿主控羅瑞、瓦倫休納斯出來交易。（圖／達志影像／美聯社）



炙手可熱的灰熊不僅有黃蜂拋出橄欖枝，據《雅虎體育》報導，東區第2的暴龍也正伺機而動，傳出球團願意交出當家後衛羅瑞（Kyle Lowry）及禁區巨塔瓦倫休納斯（Jonas Valanciunas），來將小賈索和康利一同納入麾下，但不願把本季進步顯著的西亞卡姆（Pascal Siakam）列入交易行列之中。除了黃蜂和暴龍之外，沙加緬度國王、底特律活塞也都渴望著小加索的加盟。

剛過34歲生日的小賈索，本季年薪為2140萬美元（約6.6億台幣），與灰熊之間還有不到半年的合約。這名西班牙中鋒本季場均砍下15.7分，比上季稍跌1.5分，但場均命中率、籃板和助攻都有些為上升。

▲小賈索、康利兩人從2008年合作至今已經11年。（圖／達志影像／美聯社）



交易傳聞如火如荼進行，灰熊還在今日對陣明尼蘇達灰狼的比賽中雪藏小加索。甚至連康利也預感到「山雨欲來風滿樓」，賽前接受訪問時表示，「我知道今晚過後有一些事會發生，這對我們所有人而言，都是很難面對的事，尤其是我，畢竟我們（小賈索）一起搭檔了許多年。」