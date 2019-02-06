鵜鶘想要坦圖　名嘴爆：魔術強森當年不想選球哥

▲球哥、坦圖分別為2017年選秀榜眼、探花。（圖／CFP）



記者黃詩崴／綜合報導

洛杉磯湖人日前傳出，願意用陣中4名年輕小將外加2個首輪籤來向鵜鶘交易戴維斯（Anthony Davis），不過鵜鶘還沒接受並且表示比較想得到塞爾提克坦圖（Jayson Tatum），這也讓湖人交易包裹內的博爾（Lonzo Ball）顯得尷尬，根據外電報導，當年湖人總裁魔術強森（Magic Johnson）想選的不是球哥。

湖人願意將陣中除了博爾還有庫茲馬（Kyle Kuzma）、英格雷（Brandon Ingram）等年輕小將都打包換來一眉道人，但鵜鶘卻表示對塔圖比較有興趣，博爾是2017年選秀榜眼；坦圖則是探花，因此有人問到當初湖人怎麼會選博爾，《ESPN》名嘴史密斯（Stephen A. Smith）在節目上表示是老闆巴斯（Jeanie Buss）的主意。

▲史密斯表示魔術強森當年不想選球哥。（圖／達志影像／美聯社）



「關於我所說的，魔術強森有可能會否認，但是他是我的朋友、兄弟，而且我愛他，要是他敢說我講的不是真的，那他肯定在說謊」史密斯斬釘截鐵地說，「巴斯當初正接下球隊，需要點「業績」，而博爾有那個行銷天才老爸，球爸（LaVar Ball）會幫忙行銷整支球隊。」

專業籃球經紀人瓊斯（Nate Jones）也在節目上表示，「我說過了很多次，魔術強森當初不想要球哥，百分之百想要的是福克斯（De’Aaron Fox）。」

▲福克斯在2017年以第5順位被國王挑中。（圖／達志影像／美聯社）



儘管外界都在傳說魔術強森當時不想選博爾，但他最後還是選了，並且為了讓球哥有更好的發揮空間，還把僅打了2季同樣是榜眼的後衛羅素（D’Angelo Russell）給交易掉。

將時間點拉回2017年選秀會前，因為該屆選秀會堪稱是2003梯後最具潛力的選秀大年，因此手握榜眼籤的湖人有多個人選也是合情合理，不過根據先前的外電報導，這次鵜鶘想要的塔圖當時並不在湖人雷達之中，而是最後第4、5順位的太陽傑克森（Josh Jackson）、國王福克斯。