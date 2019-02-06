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詹皇再寫新猷　最年輕達成32000分

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▲▼詹姆斯。（圖／CFP）

▲詹姆斯加入32000分俱樂部。（圖／CFP）

記者黃詩崴／綜合報導

洛杉磯湖人今（6）日客場出征印第安納溜馬，「詹皇」詹姆斯（Lebron James）在休息一場後歸隊，他也在上半場得到全隊最高的13分，達成生涯32000分的里程碑，除了是史上第5位達成外， 詹姆斯也以34歲又37天的年紀成為最年輕32000分得主。

今天詹皇出戰溜馬是他在聖誕大戰過後近19場比賽中第2次出賽，賽前他距離32000分只差10分，詹姆斯也沒有浪費太多時間，上半場剩下54秒時他飆進一記大號三分剛好達成完成生涯32000分，加入賈霸（Kareem Abdul-Jabba）、馬龍（Karl Malone）、布萊恩（Kobe Bryant）、喬丹（Michael Jordan）等歷史名將之列。

▲▼諾威斯基(Dirk Nowitzki)。（圖／達志影像／美聯社）

▲諾威斯基距離32000分還差一哩路。（圖／達志影像／美聯社）

詹皇也是歷史得分榜第5名，距離第4的喬丹僅差289，應該能在本季輕鬆超越，下一季的目標則是第3布萊恩的33643分。目前現役球員距離32000分俱樂部最近的是獨行俠諾威斯基（Dirk Nowitzki），他還差725分達標，不過以他本季場均得分4.2分的情況下，想在生涯結束前達成這項里程碑還需要再加把勁。

儘管詹姆斯生涯不以得分爆發力聞名，15個賽季中只拿過1次得分王，但是他的得分相當穩定，生涯場均攻下27.2分也是現役最多，再加上他高中畢業就加入NBA，生涯缺陣場數也不多，讓他能夠屢屢在得分榜上刷新最年輕達成紀錄。

關鍵字： NBA湖人騎士LeBron James詹姆斯
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