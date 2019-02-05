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中職／王柏融離隊　外野開放多人競爭

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▲Lamigo桃猿詹智堯。（圖／記者林敬旻攝）

▲Lamigo桃猿詹智堯。（圖／記者林敬旻攝）

記者王真魚／綜合報導

「大王」王柏融轉戰日職北海道火腿，留下的中外野位置將開放多人競爭；老將詹智堯拚搶回昔日先發，中生代余德龍、藍寅倫、新生代黃敬瑋、陳晨威和成晉都有機會角逐，其中藍寅倫在火力有穩定貢獻，是最有力的人選，陳晨威被是為球隊新一代工具人，擁有一雙快腿，也增添競爭優勢。

詹智堯曾是猿隊不動中外野手，5度奪金手套，且達成4連霸，但近幾年受傷後，王柏融頂替成為中外野主力，如今面對大王留下的中外野缺口，總教練洪一中表示，守備不會是問題，主要還是攻擊面，「希望可以找一個攻擊較為穩定的中線戰力，但在開季之前，每個人都有機會。」

藍寅倫去年傷後強勢回歸，扮演稱職的核彈頭，出賽107場為生涯單季最多，繳出146支安打、0.335打擊率、15轟創生涯新高，另有64分打點，總冠軍系列賽出賽5場，合計24打數11安打，包括2轟，打擊率0.458、長打率0.708，在火力的考量下，他是最有機會的人選，不過進職棒以來，主要擔任角落外野，教練團認為，若移防中外野，對球的判斷還需加強。

去年透過季中選秀加盟陳晨威具腳程、守備範圍廣，在冬盟賽事嘗試鎮守外野，猿隊讓他兼守外野，增添競爭機會，二軍總教練林振賢認為，陳晨威打擊具有纏鬥性，也有望接班。至於余德龍和黃敬瑋，教練團對於兩人的守備並不擔心，認為他們也能勝任中外野守備任務。

▲藍寅倫。（圖／記者王真魚攝）

▲Lamigo桃猿藍寅倫。（圖／記者王真魚攝）

關鍵字： 中職中華職棒余德龍藍寅倫詹智堯Lamigo桃猿
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