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大聯盟差一步　江少慶春訓將與胡智為競爭

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▲江少慶。（圖／截自AkronRubberDucks官網）

▲江少慶。（圖／截自AkronRubberDucks官網）

記者楊舒帆／綜合報導

印地安人投手江少慶2017年曾在高A演出無安打比賽，是歷經韌帶移植手術後再創顛峰的一刻，然後他一路向上爬升，去年在3A累積13場比賽，球季結束後與印地安人續小聯盟約並獲得大聯盟春訓邀請，有望成為台灣球員升上大聯盟的第15人。

江少慶2011年加盟印地安人，經歷過Tommy John手術後，一路從新人聯盟慢慢爬升，而且2017年曾在1A演出無安打比賽，之後在2A表現出色，去年雖然仍從2A起步，6月就升上3A。江少慶去年球季在2A先發12場，奪5勝2敗，防禦率2.9，71.1局，飆54K，有13次保送。他3A出賽13場，其中有11場先發，投64.2局，失36分，防禦率5.01，8月曾有2場中繼，球團有意讓他嘗試不同角色。

江少慶距離大聯盟越來越近，印地安人與他簽下小聯盟合約，而且獲得大聯盟春訓的邀請，牛棚方面的競爭對手，是從光芒交易過來胡智為，兩位台灣好手同隊競爭也是首例。

江少慶與胡智為都是先發投手出身，若投中繼都能吃長局數，而江少慶的優勢在於直球尾勁，除了變速球、曲球外，近年來還增加滑球迷惑打者，在小聯盟生涯留下「滾地球型投手」的印象，2017年狀況最佳，全季滾飛比2.03，去年則是1.19。

據美媒體《The Sports Daily》專欄作家科布利茨（Joseph Coblitz）撰文分析，印地安人先發輪值包括，賽揚王牌庫魯柏（Corey Kluber），以及卡拉斯柯（Carlos Carrasco）、鮑爾（Trevor Bauer）克雷文格（Mike Clevinger）、畢伯（Shane Bieber），其克雷文格的替代人選列入江少慶，還指出一旦輪值出現傷兵或交易等突發狀況，江少慶就會是不錯的替補人選。

雖然沒有名列40人名單，江少慶仍受邀獲得第一次投入大聯盟春訓的機會，必須提升自己的競爭力，台灣時間2月13日投捕報到日，他可得把握表現機會，好消息是印地安人春訓很熱鬧，江少慶、胡智為、張育成和朱立人4台將會一起打拼。

▲江少慶、朱立人及張育成3人同隊。（圖／翻攝自張育成臉書粉絲團）

▲江少慶、朱立人及張育成3人同隊。（圖／翻攝自張育成臉書粉絲團）

關鍵字： 江少慶印地安人
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