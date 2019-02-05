除了國王想要林書豪　也名列拓荒者口袋名單中

▲林書豪。（圖／達志影像／美聯社）

記者潘泓鈺／綜合報導

交易截止日將在台灣時間8日凌晨03：00到期，林書豪在今年交易市場傳聞不斷，除了先前傳出的國王外，5日外媒揭露一份拓荒者的交易名單，林書豪也名列其中。

根據知名傳聞網站《Sporting News》記者戴文尼（Sean Deveney）5日報導，剛與騎士交易獲得胡德（Rodney Hood）的拓荒者，交易截止日口袋名單中包含鵜鶘延伸四號米羅提奇（Nikola Mirotic）、魔術鋒線佛尼爾（Evan Fournier）、老鷹控衛林書豪以及灰熊大前鋒格林（JaMychal Green）。

「儘管交易來胡德，拓荒者仍在尋找其他衝擊季後賽的拼圖。拓荒者總管歐希（Neil Olshey）去年太過猶豫只進行一筆送走馮恩（Noah Vonleh）的交易，另許多人失望，」戴文尼報導，「今年他們列出許多目標，米羅提奇、佛尼爾、林書豪、格林都在他們的口袋名單中。」

林書豪開季之前被籃網賣到老鷹，成為輔佐新秀楊恩（Trae Young）的導師，隨著楊恩逐漸成熟，林書豪的交易傳聞就沒有斷過。根據《The Sacramento Bee》寫手安德森（Jason Anderson）3日透露，老鷹下半季的目標是保持年輕球員的發揮空間，因此陣中的老將都可能被交易掉，而國王對林書豪感到興趣。

林書豪在籃網歷經兩次大傷，兩季總共只出賽37場比賽，本季被交易到老鷹之後，47場出賽僅1次先發，場均19.6分鐘，2011-12「林來瘋」賽季之後首次跌破20分鐘，貢獻10.8分、2.3籃板、3.6助攻。