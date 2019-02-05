球爸好久沒開砲！　放話交易博爾到鵜鶘不如去太陽

▲「球爸」拉佛・博爾（LaVar Ball）。（圖／達志影像／美聯社）

記者潘泓鈺／綜合報導

好久沒向湖人高層喊話的「球爸」拉佛（LaVar Ball）回來了！對於寶貝兒子博爾（Lonzo Ball）深陷被交易到鵜鶘換戴維斯（Anthony Davis）傳言，他表示不如把他交易到太陽，那邊比鵜鶘更適合博爾。

「我們想要留在洛杉磯，」拉佛向《ESPN》記者楊米斯克（Ohm Youngmisuk）說道，「但如果他們真的要交易博爾到紐奧良，鳳凰城才是最適合他的球隊，我要開始向高層喊話！」

▲（圖右）博爾（Lonzo Ball）與英格雷（Brandon Ingram）都在湖人的交易名單之中。（圖／CFP）

交易截止日將在台灣時間8日凌晨03：00到期，湖人為了得到戴維斯，《Los Angeles TImes》記者透納（Brad Turner）5日報導他們向鵜鶘提出新的報價，維持先前的博爾、庫茲馬（Kyle Kuzma）、朗多（Rajon Rondo）、畢斯利（Michael Beasley）以及首輪選秀權外，再加上英格雷（Brandon Ingram）、史蒂文斯（Lance Stephenson），還願意幫忙吃希爾（Solomon Hill）剩餘2年2500萬美元左右的合約，《ESPN》記者沃納洛斯基（Adrian Wojnarowski）補充道，這份報價跟接近鵜鶘的盤算。

長年處於重建階段的太陽，一直希望能夠交易來一名控球後衛來搭配布克（Devin Booker），與2018年選秀狀元艾頓（Deandre Ayton）組成重建核心。