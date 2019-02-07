大聯盟市場動向預測（五）　終結者金柏瑞轉戰雙城

▲現役救援王金柏瑞（Craig Kimbrel）。（圖／達志影像／美聯社）



記者路皓惟／綜合報導

大聯盟春訓即將展開，美媒《Bleacher Report》專欄作家列出針對市場動向的6項預測。第5項為明星終結者金柏瑞（Craig Kimbrel）將告別波士頓，被「神秘球團」雙城隊簽走。

金柏瑞在大聯盟打滾9年，生涯累積333次救援成功，排現役球員第一名，有大量的數據證明金柏瑞將成為史上最偉大的終結者之一。例如，平均每9局飆出14.7次三振，也是大聯盟後援最強。

儘管生涯有漂亮的成績單，但金柏瑞在今年休賽季找工作也碰到困境，最主要原因在於，他在季後喊出6年破1億美元的後援投手歷史最長合約，價碼令許多球隊卻步，已經表明不會花大錢簽後援的紅襪，也計劃逢低買進，傳出打算以1年合約簽回 。

金柏瑞沒有預料到會出現「有行無市」的狀況，現在對於各隊保持敞開大門的態度，而傳言有一支「神秘隊伍」，這顯然是指雙城隊。根據《明星論壇報》報導，雙城隊在休賽季不斷將雷達掃向後援投手，米勒（Andrew Miller）和艾倫（Cody Allen）都在願望清單內。

不過隨著米勒以2年2500萬美元加盟紅雀，艾倫以1年850萬美元改披天使隊戰袍，反觀雙城休賽季至今，在牛棚方面僅補進帕克（Blake Parker），很明顯不符設定計畫，金柏瑞才是他們最需要的關門人選。

雙城隊今年團隊薪資預計1.06億美元左右，比去年開季前的1.28億美元還要低，意味著球隊有薪資空間可以簽下金柏瑞，能夠開出一張平均年薪1800萬美元的合約，這價碼也將符合金柏瑞陣營的期望。

▲雙城休賽季針對打線補強，若再補進金柏瑞有望爭奪美中區冠軍。（圖／達志影像／美聯社）



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