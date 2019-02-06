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大聯盟市場動向預測（四）　紅人簽下賽揚左投凱戈

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▲太空人先發凱戈。（圖／達志影像／美聯社）

▲美聯賽揚左投凱戈。（圖／達志影像／美聯社）

記者路皓惟／綜合報導

大聯盟春訓即將展開，美媒《Bleacher Report》專欄作家列出針對市場動向的6項預測。第4項為自由市場最大咖左投凱戈（Dallas Keuchel）將落腳辛辛那提，紅人準備競爭國聯中區冠軍。

前美聯賽揚獎得主凱戈似乎比哈波（Bryce Harper）和馬查多（Manny Machado）擁有更多的追求者，其中紅人隊曾經表示強烈的興趣，但在透過交易補進羅亞克（Tanner Roark）、伍德（Alex Wood）和葛雷（Sonny Gray）之後，看來追求凱戈的機率渺茫？

雖然紅人積極補強先發輪值，但這不代表補強計畫已經結束，根據大聯盟報導，紅人棒球營運總裁威廉斯（Dick Williams）表示，「我們仍然計畫繼續針對球隊陣容進行補強。」辛辛那提紅人今年團隊薪資估計在1.23億美元左右寫下隊史新高。

不要忘了去年紅人先發輪值全大聯盟最爛，團隊防禦率5.04在大聯盟排墊底，羅亞克、伍德和葛雷3人加入輪值是有加分，但凱戈是球隊目前缺乏的王牌，有了他的加入紅人先發輪值才算是真正的補強完成。

現年31歲的凱戈生涯7個賽季都效力於太空人，在2015年以20勝8敗、防禦率2.48成績收穫美聯賽揚獎，2017年與韋蘭德（Justin Verlander）組成「先發左右護法」，幫助太空人奪得隊史首座世界大賽冠軍，上個球季34場先發，繳出12勝11敗、防禦率3.74成績。

▲▼葛雷轉戰牛棚。（圖／達志影像／美聯社）

▲葛雷新球季轉戰紅人隊。（圖／達志影像／美聯社）

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

關鍵字： 美聯賽揚獎凱戈紅人
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