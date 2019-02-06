前進奧運／率先在世錦賽達標　鄭兆村先拼亞錦盼再創高峰

▲全田賽，鄭兆村。（圖／記者顏如玉攝）

記者謝孟儒／綜合報導

體育各大項目在2019年的目標，就是要拚明年奧運的積分或是資格，其中在田徑部分，男子標槍的鄭兆村，也被視為是有機會拼進奧運的選手之一，鄭兆村目前已經率先拿到10月卡達世錦賽資格，最大的目標當然就是在世錦賽，再拼奧運積分。

2019 IAAF（International Association of Athletics Federations ，國際田徑總會）世界田徑錦標賽（世錦賽）將在卡達舉行，日前公布達標標準，其中鄭兆村在亞洲─大洋洲聯隊參加IAAF洲際盃，第三擲83公尺06題敗亞運金牌的印度喬普拉（Neeraj Chopra），最終以第四擲81公尺81拿下銀牌，也成為台灣第一位在此賽事奪牌的選手。

▼世大運男子標槍金牌鄭兆村。（圖／記者黃克翔攝）

洲際盃在世錦賽參賽達標賽程中，因此鄭兆村也獲得世錦賽資格。鄭兆村在台北世大運中以91公尺36創下亞洲紀錄後，卻在亞運失利僅以79公尺81排名第五無緣獎牌，不過隨即在IAAF洲際盃找回手感，去年12月的全田賽，也輕鬆以76公尺13摘金，「其實參賽的重點不是成績，而是希望能鼓勵國內後備，未來能將更加提升標槍成績。」

談到今年規劃，鄭兆村曾表示，當然是先放在4月的卡達亞錦賽，「亞錦賽前會在台灣做些調整，因為沒有比賽可以參加，亞錦賽之後再往國外參加鑽石賽、挑戰賽等，最重要的就是10月的世錦賽。」

▼2018雅加達亞運男子標槍鄭兆村。（圖／記者李毓康攝）