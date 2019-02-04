中職／彭政閔除夕拜年　好好珍惜和享受這一年的選手年

▲▼彭政閔。（圖／記者林敬旻攝）

體育中心／綜合報導

中信兄弟彭政閔今年最後一年球員生涯，他在除夕跟大家拜年，也感謝總統鄉蔡英文的關心跟祝福，他說：「我會好好珍惜和享受這一年的選手年。」

「恰恰」彭政閔在30日宣布今年是他球員生涯最後一年，許多球迷都崩潰了，彭政閔在宣布之後，也馬上再投入春訓。

彭政閔在除夕當天發訊息跟大家拜年，他說：「這幾天很多朋友一直傳訊息給予我祝福和鼓勵，而大家在恰版上的討論我都有看到，感謝大家的支持與鼓勵和祝福，也非常榮幸與感謝，蔡總統的關心和祝福，我會好好珍惜和享受這一年的選手年，也祝福大家在這新的一年裡能夠珍惜身邊的人。」

彭政閔跟大家拜年的貼文如下：

「大家好 今天就是除夕了 不知道大家有沒有想好準備過年怎麼過呢 對於球員來說 因為長年在外 比較少跟家人團聚 所以過年期間大部份都在陪家人 畢竟職棒球員們每年過年的假期都大概4-5天 在國外的職棒春訓是沒有像台灣這樣有過年假的 都是直接銜接到球季了 所以對外國教練或選手 也會趁這段期間休息或遊覽台灣感受台灣過年的氣氛

在上個禮拜練球時 來了很多球迷朋友 可能是六日提早放過年假 有很多父母親帶著小朋友一起來看我們練習 相信大家都有感受到屏東的太陽吧 真的蠻熱的 但請記得日夜還是有些溫差變化 記得回南部過年的朋友 還是要多帶件外套

這幾天很多朋友一直傳訊息給予我祝福和鼓勵而大家在恰版上的討論我都有看到 感謝大家的支持與鼓勵和祝福 也非常榮幸與感謝 蔡總統的關心和祝福

我會好好珍惜和享受這一年的選手年

也祝福大家在這新的一年裡能夠珍惜身邊的人

享受著、開心的、順利的做好每件事情

也祝福大家新年快樂 事事順心 平安健康

108.2.4 彭政閔」