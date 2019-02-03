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超級盃／最萌年齡差！愛國者教頭66歲是公羊主帥的2倍

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▲2019第53屆超級盃,新英格蘭愛國者對戰洛杉磯公羊。（圖／翻攝自NFL推特）

▲第53屆超級盃新英格蘭愛國者對戰洛杉磯公羊。（圖／翻攝自NFL推特）

記者路皓惟／綜合報導

今年NFL第53屆超級盃將由洛杉磯公羊出戰新英格蘭愛國者，這將是繼去年MLB世界大賽後，再次上演洛杉磯對戰波士頓的「東西岸大戰」，更有趣的是，雙方主帥年紀差距33歲，也是超級盃史上兩隊主帥年紀最大差距。

在北美四大職業運動中，洛杉磯對戰波士頓的東、西岸大戰，才是球迷最期待的戲碼，比賽未演先轟動掀起許多話題，就連雙方主帥的年紀差距也成了一大亮點，公羊主帥麥克維（Sean McVay）年僅33歲，而愛國者主帥貝利奇克（Bill Belichick）66歲，剛好是麥克維的兩倍，創下另類超級盃紀錄。

除了兩名主帥的「最萌」年齡差距，兩隊四分衛的年紀差距也是超級盃史上之最，公羊四分衛戈夫（Jared Goff）年僅24歲，是超級盃史上第4年輕的先發四分衛，而布雷迪則是41歲，雙方差距17年又72天。

愛國者將在本屆超級盃挑戰隊史第6座冠軍，若成功擊敗公羊封王，貝利奇克和布雷迪這隊聯手9年的搭擋，將分別締造聯盟紀錄，貝利奇克將成為史上年紀最大的超級盃冠軍教頭，而布雷迪則是超越退休名將大曼寧（Peyton Manning），成了史上年紀最大的超級盃冠軍四分衛。

假設公羊成功報了2002年超級盃之仇，一舉奪下隊史第2座冠軍，主帥麥克維將成為超級盃史上最年輕的冠軍教頭，而四分衛戈夫則是超越2001賽季率領愛國者奪首冠的布雷迪，成為史上第2年輕的冠軍四分衛，僅次於2005賽季匹茲堡鋼人隊四分衛羅斯利斯伯格（Ben Roethlisberger）。

▲洛杉磯公羊四分衛戈夫（Jared Goff）。（圖／達志影像／美聯社）

▲洛杉磯公羊四分衛戈夫（Jared Goff）。（圖／達志影像／美聯社）

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

關鍵字： 超級盃愛國者公羊
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