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與杜蘭特發生嚴重爭吵　格林坦承在勇士說話變得沒份量

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▲火箭哈登、勇士格林、杜蘭特。（圖／達志影像／美聯社）

▲格林坦承與杜蘭特爭吵後在球隊講話變沒份量。（圖／達志影像／美聯社）

記者張曜麟／綜合報導

本賽季季初勇士內部掀起茶壺裡的風暴，在11月面對快艇一戰，由於最後讀秒階段雙方戰成平手，但最終格林(Draymond Green)並未將球處理好還以輸球收場，導致杜蘭特(Kevin Durant)非常不爽，隨後兩人也發生嚴重爭吵，雖然過了近3個月，格林對此似乎仍耿耿於懷，近期受訪表示因為這件事情，他在勇士隊內說話越來越沒份量。

當時面對快艇一役，雙方戰成平手，勇士握有最後5秒的進攻機會，原先格林在後場搶下籃板後，杜蘭特示意要球卻遭無視，「嘴綠」一人帶球過半場發生致命失誤，導致最後進入延長賽還不幸落敗，當時場邊就拍到杜蘭特怒嗆格林「把該死的球給我」，賽後兩人也傳出紛爭，格林用KD加盟一事嗆聲「你還沒來我們就在贏球」，這話一出他也隨即遭到球隊禁賽。

對於他們之間的爭吵，外界都認為將會導致杜蘭特今年夏天走人，儘管事過近3個月，目前兩人也看似沒有不合，但格林對於這件事仍相當在乎，他坦承因為這次激烈的爭吵，讓他在勇士的威信受損，「我和杜蘭特的那次爭吵，不僅對球隊來說是一次重大打擊，對我自己同樣也是，因為我一直是這支球隊發聲的人，但事情發生後，我說的話就不像過去那麼有份量，現在必須要找回那種說話地位。」

格林說，「我必須要找回隊友的尊重，但這不會一天甚至一周內就發生，若要達到必須要花時間，但當發生那件事情後，我在球隊的威信的確受到了重創。」雖然外界都認為這件事會成為杜蘭特走人的導火線，不過先前兩人就已經表示不會因此分裂，甚至會更強大。

▲火箭哈登、勇士格林、杜蘭特。（圖／達志影像／美聯社）

▲外界都認為杜蘭特會因為這次吵架離隊。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA勇士格林杜蘭特
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