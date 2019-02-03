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只剩3次機會　克萊門斯：打職棒不是為了名人堂

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▲紅襪名人堂新成員-克萊門斯。(圖／達志影像／美聯社)

▲傳奇強投「火箭人」克萊門斯。（圖／達志影像／美聯社）

記者路皓惟／綜合報導

「火箭人」克萊門斯（Rager Clemens）因禁藥醜聞而名聲衰敗，今年第七度叩關名人堂失利，儘管外界正反聲音都有，但他本人對於名人堂一點都不在意，「我打棒球本來就不是為了名人堂。」

「我不是為了進入名人堂才打棒球的。我打職棒的前幾年，我是為了過更好的生活，在那之後，我所做的一切就是幫助贏得世界大賽冠軍。」克萊門斯受訪時表示。

克萊門斯得票率都從2013年第一年票選僅獲36.2%得票率，但近年得票率不段成長，儘管今年得票率上漲超過了20%，但今年還是以59%多作收，未達75%的門檻，假設未來3年仍無法跨進名人堂，將終生失去票選資格。

克萊門斯說：「老實講，名人堂是一種自我實現，一種自我滿足的感覺，打職棒24年來，沒有我超棒的隊友，沒有優秀的捕手搭檔在比賽不斷指引我，那我不會有這樣的成就，我一直想跟他們說聲感謝，這對我來說意義更重大。」

「火箭人」克萊門斯縱橫大聯盟24年，2005年已經42歲的他還在太空人繳出1.87的防禦率13勝8敗的成績，生涯第11度入選全明星，收穫7座賽揚獎，但卻因為捲入禁藥風波難以闖關名人堂。

▲當時步出法院的克萊門斯，向媒體聊到心情時數度哽咽。(圖／達志影像／美聯社)

▲當時步出法院的克萊門斯，談起捲入禁藥案數度哽咽。（圖／達志影像／美聯社）

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

關鍵字： 火箭人克萊門斯名人堂
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