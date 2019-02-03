運動雲

> >

三分線外拔起來就投　詹姆斯的「柯瑞化」之路

ETtoday運動雲

▲湖人詹姆斯。（圖／CFP）

▲詹姆斯。（圖／CFP）

記者林育正／綜合報導

在2015年總冠軍賽輸給勇士之後，詹姆斯(LeBron James)就不斷尋找精進自己的方法，而他現在三分球出手次數有越來越多的趨勢。「他努力在外線更有威脅性。」前騎士總管葛瑞芬( David Griffin)說，「他了解把進攻範圍拉長，從外圍帶來威脅將有助於延續球員生涯。」

過去詹姆斯的外線能力不算太差，但也稱不上出色。不過自從柯瑞(Stephen Curry)和勇士的崛起，三分外線成為顯學。球員最重要的不是身高或是力量，而是投射能力。而詹姆斯和柯瑞正好就是兩位完全不同類型的球員，但現在詹姆斯越來越像柯瑞。

柯瑞是急停跳投的代表性人物，運球後的瞬間投籃改變了NBA生態，讓他這種身材不起眼，也不被認為是潛力球星的underdog成為NBA巨星，前無古人後無來者。根據《華爾街日報》在去年12月底的報導，柯瑞急停命中率45%，詹姆斯也有40%，不過他在2016年僅有30%。和出手和他相當的球員相比，他在21名球員中排第19，不過現在他已攀升至第二僅次柯瑞。

詹姆斯不只三分球越投越多本季來到生涯最多的5.6次，還越投越遠。3年前他只有8%的三分球是從三分線後好幾尺的距離出手。不過2年前來到16%，上季21%，2018年更來到35%。而有另一名球員，同樣有35%的出手為大號三分球，答案不意外那就是柯瑞。

▲勇士一哥柯瑞、湖人詹姆斯。（圖／CFP）

▲柯瑞、詹姆斯。（圖／CFP）

關鍵字： 詹姆斯三分球
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

22位「高潮女孩」的對比照　自慰過後露出閃亮自信笑容

熱門新聞

「叫你總ㄟ出來打」代打滿貫成經典　黃忠義自爆狂發抖

中職／廖于誠很難打　張泰山與黃忠義特訓也無法突破

中職／曾看輕19歲的張泰山　黃忠義自嘲「一人球隊」

公鹿戰績獨走聯盟　字母哥大進化拚首座MVP

黃蜂隊史最大合約不是沃克　是高薪低就法國搖擺人巴頓

公牛正式裁掉安東尼　隨即與雷霆交易幫省奢侈稅

讀者回應

﻿

最新新聞

1Katelyn Ohashi的3千萬點閱演出 

2詹姆斯的「柯瑞化」之路

3歷史這些大咖也2月才簽約（下）

4歷史這些大咖也2月才簽約（下）

5MLB休賽季補強評比（四）國東區

熱門新聞

1代打滿貫成經典　黃忠義爆狂發抖

2廖于誠難打　張泰山與黃忠義特訓

3曾看輕泰山　黃忠義自嘲1人球隊

4公鹿戰績獨走　字母哥拚首座MVP

5黃蜂隊史最大合約　高薪低就的巴頓

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【新年快樂！大方送】

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

熱門影音

全站熱門影音

投手恰恰國訓飆144速球　彭政閔成棒生涯只缺捕手

再見了！歷經中職興盛與谷底 中信兄弟恰恰彭政閔哽咽道別

11/03 總冠軍賽G5 統一 vs Lamigo 賽後，Lamigo桃猿獲得年度總冠軍！球員們開心暢飲香檳浴，接受賽後訪問

恰恰帶我回火星吧！徐展元透露12年前「火星恰」由來

彭政閔落淚說退了　打完今年球季就退休

21歲獨子慘死酒駕輪下父悲喊「敗類」 醉駕駛被拖出還掉出高梁瓶

4歲女兒被父「倒立甩」哭求不要　路過正義哥教訓4分鐘：你瘋了？

ELLA.賴解孵大腿碰一下觸電惹！　啊嘶～～那刻起「天雷勾動地火」

路平有感！高雄人PO新路照片　鳳山區重鋪過變「日本等級」

馬拉松路邊發現「遺棄小狗」　43歲女抱起猛跑30km還收編
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366