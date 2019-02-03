三分線外拔起來就投　詹姆斯的「柯瑞化」之路

▲詹姆斯。（圖／CFP）



記者林育正／綜合報導

在2015年總冠軍賽輸給勇士之後，詹姆斯(LeBron James)就不斷尋找精進自己的方法，而他現在三分球出手次數有越來越多的趨勢。「他努力在外線更有威脅性。」前騎士總管葛瑞芬( David Griffin)說，「他了解把進攻範圍拉長，從外圍帶來威脅將有助於延續球員生涯。」

過去詹姆斯的外線能力不算太差，但也稱不上出色。不過自從柯瑞(Stephen Curry)和勇士的崛起，三分外線成為顯學。球員最重要的不是身高或是力量，而是投射能力。而詹姆斯和柯瑞正好就是兩位完全不同類型的球員，但現在詹姆斯越來越像柯瑞。

柯瑞是急停跳投的代表性人物，運球後的瞬間投籃改變了NBA生態，讓他這種身材不起眼，也不被認為是潛力球星的underdog成為NBA巨星，前無古人後無來者。根據《華爾街日報》在去年12月底的報導，柯瑞急停命中率45%，詹姆斯也有40%，不過他在2016年僅有30%。和出手和他相當的球員相比，他在21名球員中排第19，不過現在他已攀升至第二僅次柯瑞。

詹姆斯不只三分球越投越多本季來到生涯最多的5.6次，還越投越遠。3年前他只有8%的三分球是從三分線後好幾尺的距離出手。不過2年前來到16%，上季21%，2018年更來到35%。而有另一名球員，同樣有35%的出手為大號三分球，答案不意外那就是柯瑞。

▲柯瑞、詹姆斯。（圖／CFP）