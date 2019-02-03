大聯盟休賽季補強評比（三）　美西區天使衝擊季後賽

▲天使有機會衝擊季後賽。（圖／達志影像／美聯社）



記者路皓惟／綜合報導

度過漫長的冬季，大聯盟春訓即將於2月底展開，美媒《The Score》針對各隊休賽季補強進行評估，美西區部分，太空人先發雖出現了一些問題，但整體實力還是最強，而再次創下「魔球」奇蹟的運動家，想要連2年闖季後賽恐怕不容易，倒是天使針對缺點進行補強，有望衝擊季後賽。

太空人隊：在打線方面，休賽季簽下強打外野手布萊特利（Michael Brantley），為球隊注入了一劑強心針，當他健康時，可說是聯盟頂尖的重砲，但在先發輪值部分，少了凱戈（Dallas Keuchel）和莫頓（Charlie Morton），加上麥卡勒斯（Lance McCullers Jr.）受傷，現在最重要的課題就是找到替代方案，整體補強評比獲得A。

運動家隊：上季繳出97勝佳績闖進季後賽，但在今年休賽季也面臨問題，無法留下先發大將卡希爾（Trevor Cahill），而去年扮演重要角色的羅瑞（Jed Lowrie）也出走，儘管牛棚投手崔南（Blake Treinen）和索利亞（Joakim Soria）仍在陣中，但42歲的羅尼（Fernando Rodney）能否維持身手也是未知數。運動家簽回費爾斯（Mike Fiers）對輪值有一定的幫助，但能否扛起重責，幫助球隊保持單季90勝戰績，將是一大問號，整體分數為C-。

▲太空人整體實力依舊堅強。（圖／達志影像／美聯社）



水手隊：球團在休賽季搞了清倉大拍賣，主力坎諾（Robinson Cano）、克魯茲（Nelson Cruz）和終結者迪亞茲（Edwin Diaz）都離開，準備進入漫長的重建期，即便補進日籍投手菊池雄星，以及重砲恩卡納辛（Edwin Encarnacion），但整體陣容比去年還要更差，補強評比僅得到D。

天使隊：今年休賽季天使相當忙碌，由於缺乏潛力球星難以促成重磅交易，但球團仍盡力補強，簽下先發卡希爾（Trevor Cahill）和哈維（Matt Harvey）來補強輪值。儘管拉克羅伊（ Jonathan Lucroy）和布荷斯（Peter Bourjos）兩名低風險的投資，無法率球隊一飛沖天，不過仍給帶給球隊貢獻，有助於衝擊季後賽，整體評比獲得B-。

遊騎兵隊：休賽季主要針對投手進行補強，陸續簽下先發林恩（Lance Lynn）、史邁利（Drew Smyly）和瓦奎茲（Edinson Volquez），不過陣中還是有太多洞需要補強，今年球季估計在美聯西區還是陪打的份，整體評比為C+。

▲運動家要維持去年成績恐怕有些困難。（圖／達志影像／美聯社）



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