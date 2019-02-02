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皮朋認為杜克威廉森是喬丹後最強新人　實力更勝詹皇

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▲威廉森(Zion Williamson)。（圖／達志影像／美聯社）

▲皮朋認為威廉森是喬丹後最強的新人，實力超越詹皇。（圖／達志影像／美聯社）

記者張曜麟／綜合報導

隨著本賽季過了一半，許多球隊也已經開始放眼今年的選秀，而今年杜克大學大超新星威廉森(Zion Williamson)被視為狀元頭號人選，公牛傳奇球星皮朋(Scottie Pippen)日前上節目也表示威廉森是喬丹(Michael Jordan)過後強的新人，實力更勝詹姆斯(LeBron James)。

皮朋上《The Jump》節目談到了今年最火爆的新人威廉森，被問到會是繼誰之後最好的新秀，皮朋毫不猶豫表示就是喬丹，當時主持人甚至問及是否超越「詹皇」他也相當肯定，隨後說道，「我認為他將成為一名不同的球員，他是一名有能力改變比賽的人，到時我們將會看到威廉森的特別之處。」

喬丹是在1984年進入聯盟，但當年他是以探花之姿進入聯盟，儘管不是狀元，但他仍在菜鳥賽季就繳出場均28.2分，6.5籃板，5.9助攻的全明星等級數據；詹姆斯在2003年以狀元之姿降臨NBA，新人年同樣繳出場均20.9分，5.5籃板，5.9助攻的全面數據，由此可見皮朋將威廉森評為「籃球之神」後最強新人是極高評價。

目前身為全美最火紅的大學生，威廉森有著201公分的身高，卻有著129公斤的重磅體型，最可怕的是這樣的身形不減他的運動能力，在場上猶如「飛天坦克」的存在，目前場均繳出22分，9.2籃板，投籃命中率高達68.1％。皮朋就認為威廉森會讓人想起巴克利，只要在比賽中展現身體素質，根本沒人可以抵擋。杜克在他的帶領下現在取得18勝2敗的戰績，威廉森也被預測將成為2019年選秀狀元。

▲湖人詹姆斯、灰熊小賈索。（圖／達志影像／美聯社）

▲詹姆斯。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NCAA杜克大學皮朋威廉森Zion Williamson
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