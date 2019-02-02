運動雲

> >

大聯盟休賽季補強評比（二）　美中區白襪競爭冠軍

ETtoday運動雲

▲▼白襪戴維森（Matt Davidson）開幕戰 3響砲。（圖／達志影像／美聯社）

▲白襪目標補進馬查多，企圖競爭美中區冠軍寶座。（圖／達志影像／美聯社）

記者路皓惟／綜合報導

度過漫長的冬季，大聯盟春訓即將於2月底展開，美媒《The Score》針對各隊休賽季補強進行評估，美中區方面，印地安人陣中球星出走，戰力影響最大，而白襪則是企圖心最強，獲得在該分區最高的評分。

印地安人隊：印地安人在休賽季面臨人員出走問題，特別是少了米勒（Andrew Miller）和終結者艾倫（Cody Allen）之後，牛棚後援戰力大減，即便先發輪值還有庫魯柏（Corey Kluber）坐鎮，但交易傳聞始終沒有停歇，今年印地安人的補強表現不及格，得到了F的分數。

雙城隊：雙城在休賽季補進幾名戰力，有機會威脅到印地安人的分區王座，值得一提的是，雙城簽下重砲克魯茲（Nelson Cruz）擔任指定打擊，提升打線火力，而潛力巴克斯頓（Byron Buxton）和沙諾（Miguel Sano）也期待爆發，雙城針對打線加強，有機會挑戰季後賽，若能繼續針對牛棚補強，有機會能走得更遠，補強評比分數為B。

▲印地安人米勒、佩瑞茲全壘打。（圖／達志影像／美聯社）

▲印地安人失去牛棚大將米勒。（圖／達志影像／美聯社）

老虎隊：老虎今年休賽季的策略就是採低風險投資，向多名球員簽約並發出春訓邀請，包括先發莫爾（Matt Moore）和羅斯（Tyson Ross），如果兩人都如預期發揮，老虎這筆簽約就賺到了，至於最差情況也就是800萬美元丟水溝，風險並不高，整體評比分為C+。

白襪隊：白襪隊衝擊季後賽的企圖心明顯，雖然還沒簽下馬查多（Manny Machado），但休賽季的補強從內野到外野、以及包括先發後援，補強相當全面，之後若能補進馬查多，補強分數將是A，但就目前情況，白襪整體評比為B+。

皇家隊：像同區的老虎隊一樣，皇家正處於黑暗的過渡期，加上身為小市場球隊，他們現在只能搜集各隊不要的球員，像是這次補進的前紅人快腿漢米爾頓（Billy Hamilton），所以整體評分只有C+。

▲金鶯隊、皇家隊戰績墊底。（圖／達志影像／美聯社）

▲皇家隊短期難以翻身。（圖／達志影像／美聯社）

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

關鍵字： 大聯盟白襪印地安人
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

妻偷裝避孕器又懷孕！他神預感被綠了 遭網恥笑 結局超崩潰：離婚嗎

熱門新聞

年領7億冰板凳　高富帥淪落成薪水大盜

王維中加盟運動家　受邀大聯盟春訓

近年冬季會議重磅異動（上）　「怪力男」史丹頓降臨洋基

中職／4隊電視轉播底定　FOX退出中職轉播

後德佬時代正解　斯洛維尼亞超級天才降臨達拉斯

近年冬季會議重磅異動（下）　水手砸2.4億美元搶坎諾

讀者回應

﻿

最新新聞

1迷你棒球慶收關　張泰山送紅包

2尼克球迷招募　厄文：只想要冠軍

3丸佳浩喊陽岱鋼「岱桑乾八爹！」

4MLB休賽季補強評比（二）美中區

5史無前例　德佬、韋德獲邀明星賽

熱門新聞

1年領7億冰板凳　高富帥淪薪水大盜

2王維中加盟運動家　受邀大聯盟春訓

3冬季會議重磅異動（上）

44隊電視轉播底定　FOX退出中職轉播

5後德佬時代正解　天才降臨達拉斯

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【新年快樂！大方送】

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

熱門影音

全站熱門影音

再見了！歷經中職興盛與谷底 中信兄弟恰恰彭政閔哽咽道別

投手恰恰國訓飆144速球　彭政閔成棒生涯只缺捕手

恰恰帶我回火星吧！徐展元透露12年前「火星恰」由來

彭政閔落淚說退了　打完今年球季就退休

時間差不多了　彭政閔宣布引退：起床就後悔了

比南極冷！極地渦旋零下50°凍爆　美國中西部變「明天過後」釀21死

住戶：按10樓電梯往地下室白門　最猛凶宅！錦新大樓百牌位曝光

「溪湖摳摳哥」貼背襲OL臀5分鐘　邊吃焢肉飯邊摸...網爆料：慣犯

刮刮樂3種選號方式實測！　網驚「369尾數」中獎率超高

嘉義大林設加工廠？鄉親攏不知　鎮長被罵「盤子」翻桌嗆：XXX
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366