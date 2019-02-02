大聯盟休賽季補強評比（二）　美中區白襪競爭冠軍

▲白襪目標補進馬查多，企圖競爭美中區冠軍寶座。（圖／達志影像／美聯社）



記者路皓惟／綜合報導

度過漫長的冬季，大聯盟春訓即將於2月底展開，美媒《The Score》針對各隊休賽季補強進行評估，美中區方面，印地安人陣中球星出走，戰力影響最大，而白襪則是企圖心最強，獲得在該分區最高的評分。

印地安人隊：印地安人在休賽季面臨人員出走問題，特別是少了米勒（Andrew Miller）和終結者艾倫（Cody Allen）之後，牛棚後援戰力大減，即便先發輪值還有庫魯柏（Corey Kluber）坐鎮，但交易傳聞始終沒有停歇，今年印地安人的補強表現不及格，得到了F的分數。

雙城隊：雙城在休賽季補進幾名戰力，有機會威脅到印地安人的分區王座，值得一提的是，雙城簽下重砲克魯茲（Nelson Cruz）擔任指定打擊，提升打線火力，而潛力巴克斯頓（Byron Buxton）和沙諾（Miguel Sano）也期待爆發，雙城針對打線加強，有機會挑戰季後賽，若能繼續針對牛棚補強，有機會能走得更遠，補強評比分數為B。

▲印地安人失去牛棚大將米勒。（圖／達志影像／美聯社）



老虎隊：老虎今年休賽季的策略就是採低風險投資，向多名球員簽約並發出春訓邀請，包括先發莫爾（Matt Moore）和羅斯（Tyson Ross），如果兩人都如預期發揮，老虎這筆簽約就賺到了，至於最差情況也就是800萬美元丟水溝，風險並不高，整體評比分為C+。

白襪隊：白襪隊衝擊季後賽的企圖心明顯，雖然還沒簽下馬查多（Manny Machado），但休賽季的補強從內野到外野、以及包括先發後援，補強相當全面，之後若能補進馬查多，補強分數將是A，但就目前情況，白襪整體評比為B+。

皇家隊：像同區的老虎隊一樣，皇家正處於黑暗的過渡期，加上身為小市場球隊，他們現在只能搜集各隊不要的球員，像是這次補進的前紅人快腿漢米爾頓（Billy Hamilton），所以整體評分只有C+。

▲皇家隊短期難以翻身。（圖／達志影像／美聯社）



★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

